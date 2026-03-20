Skarbówka zaostrza zasady. Koniec łatwego korzystania z ulg

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Marta Kowalska
2026-03-20 14:24

Ministerstwo Finansów szykuje poważne zmiany w przepisach podatkowych. Ucierpią zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy.

Banknot 100 złotych przypięty spinaczem leży na stosie formularzy PIT, obok leży czarny kalkulator. Grafika symbolizuje zmiany w przepisach podatkowych i uszczelnienie systemu fiskalnego, o których przeczytasz na portalu Super Biznes.

  • Ulga mieszkaniowa w PIT zostanie mocno ograniczona – pojawi się trzyletnia karencja
  • Ryczałtowcy zapłacą więcej, nowe stawki dotkną wielu przedsiębiorców
  • Fiskus chce ukrócić optymalizację podatkową przy obrocie nieruchomościami
  • Zmiany obejmą też rozliczanie firmowych samochodów i preferencje dla wybranych zawodów
Super Biznes SE Google News

Ulga mieszkaniowa w PIT: co się zmieni?

Dziś podatnik może uniknąć podatku od sprzedaży mieszkania. Wystarczy przeznaczyć pieniądze na własne cele mieszkaniowe. Warunek: nieruchomość była w posiadaniu krócej niż pięć lat.

Ministerstwo Finansów chce to zmienić. Według nowego projektu z ulgi mieszkaniowej skorzysta tylko ten, kto nie korzystał z niej przez ostatnie trzy lata. To tzw. okres karencji.

Dlaczego resort wprowadza takie ograniczenie? Urzędnicy wskazują, że ulga mieszkaniowa zaczęła służyć celom inwestycyjnym. Podatnicy kupowali kolejne mieszkania i wielokrotnie unikali podatku. Ministerstwo chce przywrócić uldze jej pierwotny cel – pomoc w zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wyższy ryczałt dla przedsiębiorców

Projekt zmian obejmuje też podwyżki stawek ryczałtu. Szczegóły nie zostały jeszcze w pełni ujawnione, ale zmiany mają dotknąć kolejnych grup przedsiębiorców rozliczających się w tej formie.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest popularny ze względu na prostotę rozliczeń. Wyższe stawki mogą jednak sprawić, że dla wielu osób przestanie się opłacać.

Firmowe samochody i preferencje zawodowe pod lupą fiskusa

Ministerstwo Finansów chce też zaostrzyć przepisy dotyczące firmowych samochodów. Rozliczanie kosztów ich użytkowania ma być trudniejsze i mniej korzystne niż dotychczas.

Zmiany obejmą również preferencje podatkowe przyznane wybranym grupom zawodowym. Fiskus planuje weryfikację, czy ulgi te są rzeczywiście uzasadnione.

Uszczelnienie systemu podatkowego – cel nadrzędny

Projekt zmian w ustawach o PIT, CIT i ryczałcie ma jeden główny cel: uszczelnienie systemu podatkowego. Ministerstwo wprost mówi o ograniczeniu zjawiska optymalizacji podatkowej.

Co to oznacza w praktyce? Mniej legalnych sposobów na obniżenie podatku. Wyższe wpływy do budżetu państwa. I większe obciążenia dla tych, którzy dotąd skutecznie korzystali z dostępnych ulg.

Projekt jest na wczesnym etapie prac legislacyjnych. Ostateczny kształt przepisów może się jeszcze zmienić.

Polecany artykuł:

Ulgi dla seniorów: Dzięki tym dwóm kartom starsze osoby zaoszczędzą setki złoty…
Tęczowy... Urząd Skarbowy! Zaskakujący budynek w Warszawie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

URZĄD SKARBOWY
ULGI PODATKOWE