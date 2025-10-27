Skimming to kradzież danych z paska magnetycznego karty płatniczej za pomocą specjalnego urządzenia (skimmera), służąca do tworzenia fałszywych duplikatów i dokonywania nieautoryzowanych transakcji.

Przestępstwo to może mieć miejsce w bankomatach, sklepach czy restauracjach, gdzie oszuści wykorzystują nakładki na czytniki lub kamery do pozyskiwania numeru PIN.

Aby chronić się przed skimmingiem, zawsze zasłaniaj klawiaturę przy wpisywaniu PIN-u, sprawdzaj bankomat pod kątem podejrzanych urządzeń i regularnie monitoruj swoje konto.

W przypadku podejrzenia skimmingu, natychmiast zastrzeż kartę i zgłoś przestępstwo na policję, przedstawiając dowody, aby zabezpieczyć swoje środki i przyspieszyć śledztwo

Czym jest skimming i jak działa?

Skimming to rodzaj przestępstwa finansowego, które polega na nielegalnym skopiowaniu danych zawartych na pasku magnetycznym karty płatniczej – debetowej lub kredytowej. Złodzieje w ten sposób zdobywają jej numer, datę ważności oraz imię i nazwisko właściciela. W połączeniu z pozyskanym numerem PIN, te informacje pozwalają im stworzyć fałszywy duplikat karty i dokonywać nieautoryzowanych transakcji, najczęściej wypłacając gotówkę z bankomatów lub robiąc zakupy w internecie.

Skimming to przestępstwo polegające na bezprawnym skopiowaniu informacji z paska magnetycznego karty płatniczej w celu stworzenia jej duplikatu i dokonywania nieautoryzowanych płatności. Do kradzieży danych przestępcy wykorzystują specjalne urządzenia, tzw. skimmery. W przypadku skimmingu bankomatowego są to najczęściej nakładki montowane na czytniku kart, które do złudzenia przypominają oryginalny element urządzenia. Dodatkowo, aby pozyskać kod PIN, oszuści instalują miniaturowe kamery lub fałszywe klawiatury, które rejestrują wpisywane przez ofiarę cyfry.

Gdzie najczęściej dochodzi do kradzieży danych z karty?

Chociaż najwięcej mówi się o skimmingu bankomatowym, do kradzieży danych może dojść w wielu innych, codziennych sytuacjach. Ofiarą oszustów można paść podczas płatności w restauracji, na stacji benzynowej, w hotelu czy nawet w osiedlowym sklepie. W takich sytuacjach mamy do czynienia ze skimmingiem zwykłym, gdzie nieuczciwy sprzedawca lub kelner kopiuje dane karty przy użyciu niewielkiego, ręcznego skimmera, często poza zasięgiem wzroku klienta.

Twoją czujność powinna wzbudzić każda sytuacja, gdy pracownik pod pretekstem np. awarii terminala, chce zabrać Twoją kartę na zaplecze, by tam sfinalizować transakcję. Pamiętaj, że zagrożenie dotyczy nie tylko bankomatów w odludnych miejscach, ale także tych zlokalizowanych bezpośrednio przy oddziałach banków. Przestępcy działają szybko i często instalują swoje urządzenia na krótki czas, by zminimalizować ryzyko wykrycia.

Jak chronić się przed skimmingiem? Proste zasady bezpieczeństwa

Ochrona przed skimmingiem opiera się przede wszystkim na czujności i stosowaniu dobrych praktyk. W rozmowie z Super Biznesem nadkomisarz Aneta Sobieraj rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi radzi, aby zanim skorzystasz z bankomatu, przyjrzyj mu się uważnie. "Sprawdź, czy czytnik kart lub klawiatura nie mają podejrzanych elementów, śladów kleju czy nietypowych nakładek, które łatwo odchodzą. Jeśli cokolwiek wzbudzi Twoje podejrzenia, zrezygnuj z transakcji i poszukaj innego urządzenia" - mówi rzecznik Sobieraj z łódzkiej policji. Jak dodaje najlepiej korzystać z urządzeń, które znamy.

Podstawową zasadą jest zasłanianie klawiatury dłonią podczas wpisywania kodu PIN, niezależnie od tego, czy korzystasz z bankomatu, czy terminala w sklepie. Warto również regularnie monitorować historię transakcji na swoim koncie bankowym. Szybkie wykrycie podejrzanej operacji pozwoli ograniczyć straty. Jak radzi dr Przemysław Barbrich, dyrektor Zespołu Komunikacji i PR w Związku Banków Polskich, dobrym pomysłem jest ustawienie bezpiecznych limitów dziennych dla wypłat gotówki i płatności kartą oraz włączenie powiadomień o każdej transakcji. Jeśli masz taką możliwość, korzystaj z bezpieczniejszych form płatności, takich jak transakcje zbliżeniowe telefonem, zegarkiem lub kodem BLIK, które minimalizują ryzyko skopiowania danych - dodaje Barbrich.

Co zrobić, gdy padniesz ofiarą skimmingu?

Jeśli podejrzewasz, że padłeś ofiarą skimmingu, najważniejsze jest natychmiastowe zastrzeżenie karty płatniczej, aby uniemożliwić dalsze kradzieże. Możesz to zrobić za pośrednictwem aplikacji mobilnej swojego banku, bankowości internetowej lub dzwoniąc na dedykowaną infolinię. Następnym krokiem jest bezzwłoczne zgłoszenie przestępstwa na policję, przedstawiając jako dowód wyciągi bankowe z nieautoryzowanymi transakcjami. Szybka reakcja jest kluczowa nie tylko dla zabezpieczenia środków, ale także dla wszczęcia postępowania karnego przeciwko sprawcom i ewentualnego odzyskania pieniędzy w ramach procedury chargeback.

Pieniądze to nie Wszystko - Marek Zuber