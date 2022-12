Jaka składka zdrowotna w 2023?

W 2022 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 3010 zł, czyli składka zdrowotna wynosiła 270,90 zł (3010 zł × 9%). W 2023 roku minimalna składka zdrowotna wzrośnie dwa razy. Jak to możliwe? W 2023 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie dwukrotnie. Do kwoty 3.490 zł (około 2.700 zł netto) od 1 stycznia 2023 i do 3.600 zł (około 2.800 zł netto) od 1 lipca 2023 roku. A wraz z nim dwa razy wzrośnie składka zdrowotna.

Zatem składka zdrowotna w okresie od stycznia do czerwca będzie wynosiła 314,10 zł, a następnie od lipca do grudnia 2023 roku minimalna składka zdrowotna wyniesie 324 zł. Minimalna składka obowiązywać będzie dla miesięcznych dochodów do kwoty 6612 zł. Takie zasady i stawki będą obowiązywały m.in. osoby pracujące na etacie, czyli rozliczające się według skali podatkowej.

A jakiej wysokości składki będą mieli przedsiębiorcy rozliczający się tak zwanym ryczałtem? Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej na ryczałcie jest uzależniona od rocznego przychodu przedsiębiorcy, a jej podstawę stanowi: 60% (przychody do 60 tys. zł) oraz 100% (przychody pomiędzy 60 tys. a 300 tys. zł) lub 180% (przychody roczne powyżej 300 tys. zł) przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału. Sama składka wynosi 9%. Obecnie to odpowiednio: 335,94 zł, 559,89 zł lub 1007,81 zł. A od 2023 ryczałtowcy zapłacą miesięcznie składkę zdrowotną wyższą: w pierwszym progu przychodowym o 38,55 zł, w drugim o 64,26 zł, a w trzecim o 115,66 zł.

