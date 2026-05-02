Sklepy otwarte 3.05.2026 - Żabka, Biedronka, Lidl, Dino. Do której godziny czynne?

Anna Wojnowska
2026-05-02 14:58

Majówka to czas relaksu, ale też moment, kiedy nagle przypominamy sobie o braku węgla na grilla, ketchupu czy świeżego pieczywa do śniadania. Zanim jednak w pośpiechu wyjdziesz z domu, musisz wiedzieć, że tegoroczne Święto Konstytucji wypada w niedzielę, co oznacza prawdziwą kumulację handlowych zakazów. Jeśli zastanawiasz się, jakie sklepy 3 maja uratują Twoje plany i zapobiegną kulinarnej katastrofie, mamy dla Ciebie konkretne zestawienie. Sprawdź, kto otworzy drzwi dla klientów, a gdzie zderzysz się z zamkniętą klamką.

Biedronka, Lidl, Dino – czy zrobimy tam zakupy w Święto Konstytucji?

Rok 2026 ułożył się w kalendarzu w bardzo specyficzny sposób. Trzeci dzień maja, czyli narodowe Święto Konstytucji, wypada w niedzielę. Dla klientów oznacza to tylko jedno: bardzo restrykcyjny zakaz handlu. Tego dnia krzyżują się ze sobą przepisy o dniach ustawowo wolnych od pracy oraz ustawa o zakazie handlu w niedzielę.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli liczyłeś na to, że szybko podjedziesz do dużego dyskontu na większe zakupy, musisz natychmiast zmienić plany. Wszystkie największe i najpopularniejsze sieci handlowe, takie jak Biedronka, Lidl, Dino, Kaufland czy Auchan, będą całkowicie zamknięte. Zakaz obejmuje markety wielkopowierzchniowe bez żadnych wyjątków, dlatego wycieczka pod te adresy zakończy się jedynie spojrzeniem na zgaszone witryny i pusty parking.

Otwarte sklepy 3 maja – te miejsca będą Twoją deską ratunku

Na szczęście, ustawa o zakazie handlu przewiduje pewne furtki, które od lat stanowią prawdziwe wybawienie dla zapominalskich rodaków. Prawo dopuszcza, aby sklepy 3 maja były czynne, jeśli za ladą stanie sam właściciel placówki lub nieodpłatnie pomoże mu w tym najbliższa rodzina.

To właśnie dzięki temu przepisowi Twoja majówka wcale nie musi być skazana na niepowodzenie. Otwarte pozostaną małe, osiedlowe sklepiki, wybrane punkty franczyzowe oraz sklepy typu convenience. Pamiętaj również, że bez problemu kupisz brakujące napoje, lód czy przekąski na stacjach benzynowych, które tego dnia funkcjonują w standardowym trybie, czyli najczęściej przez całą dobę. Oprócz tego, w razie nagłej potrzeby zdrowotnej, otwarte będą dyżurujące apteki.

Żabka 3.05.2026 – do której godziny zrobimy zakupy?

Kiedy wielkie dyskonty milkną, wzrok większości Polaków instynktownie kieruje się w stronę zielonych szyldów. Sieć Żabka to dla wielu z nas główny punkt ratunkowy podczas wolnych dni. Ponieważ większość z tych placówek funkcjonuje na zasadzie franczyzy, mogą one działać mimo ustawowych zakazów, pod warunkiem, że za kasą stanie franczyzobiorca. Ale uwaga – nie zakładaj, że zrobisz tam zakupy tak swobodnie, jak w każdy inny dzień powszedni!

Godziny otwarcia poszczególnych placówek Żabki w święta zależą wyłącznie od indywidualnej decyzji ich właścicieli. O ile na co dzień sklepy te działają przeważnie od 6:00 do 23:00, o tyle w święta państwowe harmonogram ten bywa mocno zredukowany. Najczęściej właściciele decydują się na otwarcie swoich punktów w godzinach od 10:00 do 18:00 lub od 11:00 do 19:00. Aby zminimalizować ryzyko i uniknąć rozczarowania, najlepiej sprawdzić godziny funkcjonowania najbliższego punktu w dedykowanej aplikacji mobilnej sklepu lub na kartce wywieszonej na drzwiach jeszcze przed rozpoczęciem świątecznego poranka.

