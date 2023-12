Sklepy szukają do pracy na magazynie. Ile płaci Biedronka, Lidl, a ile Dino?

Praca czeka na magazynierów

Biedronka, Lidl, Dino i Kaufland poszukują do pracy w magazynach. Praca ta często jest lepiej płatna niż praca kasjera. Najwięcej ofert dla magazynierów ma Dino, a najmniej Kaufland. Jak pisze biznes.interia.pl - na oficjalnych stronach sieci Biedronka, Lidl, Dino i Kaufland można znaleźć ponad 100 ofert pracy na magazynie. Przeciętne wynagrodzenie stanowisku magazyniera to 4490 zł brutto, co daje 3391 zł netto – tak wynika z badań serwisu wynagrodzenia.pl. Zdecydowanie częściej magazynierami są panowie. Kobiety to 11 proc. ogółu magazynierów pracujących w Polsce.

Ile zarabia magazynier w Biedronce?

Biedronka na oficjalnych stronach ma 34 oferty pracy na magazynie. Zarobki magazyniera w Biedronce zależą od stażu pracy, obowiązków, doświadczenia i lokalizacji. Biedronka płaci od 4400 zł brutto do 6920 zł brutto.

Ile Lidl płaci za pracę na magazynie?

Także Lidl poszukuje osób do pracy na magazynie. 1 grudnia na oficjalnej stronie sieci było 18 ofert pracy. Lidl poszukuje mgazyniera - operatora wózka widłowego, magazyniera od kompletacji towaru czy magazyniera zajmującego się recyklingiem odpadów. Pracownik magazynu zajmujący się komisjonowaniem towaru otrzymuje na start pensję w wysokości 4 800 - 5 250 zł brutto. Po roku pracy na magazynie można liczyć na wzrost zarobków do poziomu 5 050 - 5 500 zł brutto. Kolejny rok pracy to znów wyższa wypłata: 5300 - 5800 zł brutto.

Zarobki magazynierów w Dino

Najwięcej osób do pracy na magazynie poszukuje obecnie Dino. Na oficjalnej stronie sieci znaleźć można 59 ofert pracy na stanowiskach magazynowych. Dino stawia na specjalizację pracowników magazynu. Wśród ofert znajdziemy takie na stanowiska magazynier - pracownik kompletacji, magazynier - operator wózka widłowego magazynier - pakowacz czy magazynier - dział suchy. Jednak na oficjalnej stronie dyskontu nie ma określonych zarobków. Oferta pracy na aplikuj.pl wskazywała we wrześniu, że na stanowisku magazyniera w Dino można otrzymać od 3600 zł brutto do 4000 zł brutto na początek.

