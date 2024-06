Skrócenie tygodnia pracy do 4 dni w Polsce? Dniówka po 10 godzin

Ile Polak musi pracować na kawalerkę? Rok czy dwa to za mało

Jak czytamy w informacji przy tym, "nie godzimy się by w konsekwencji obniżyła się dostępność takich usług jak kina, muzea, restauracje czy sklepy osiedlowe".

-Niespełna połowa z nas daje przyzwolenie na ograniczenie dostępności szkół, uczelni, żłobków oraz przedszkoli. Wydłużone 3-dniowe weekendy najczęściej spędzilibyśmy z dziećmi i rodziną (35%), odpoczywając (31%) oraz wyjeżdżając i zwiedzając (31%). Ale 15% Polaków w dodatkowy wolny dzień poszukałoby … dodatkowej pracy- informuje portal badawczy Ariadna.

Okazuje się, że Polacy są równo podzieleni, jeśli chodzi o swoje poglądy na ten temat: 50% jest za wprowadzeniem 4-dniowego tygodnia pracy w Polsce, a drugie 50% przeciw. Największymi zwolennikami skrócenia czasu pracy tygodniowo do 4 dni są osoby młode – 61% osób między 18 a 34 rokiem życia popiera taką zmianę, a tylko 37% osób powyżej 55 roku życia oraz, co oczywiste, osoby, które same pracują na etacie (60%). Co ciekawe, poparcie 4-dniowego czasu pracy nie zależy od wykształcenia ani od płci.

Na co Polacy chcieliby wykorzystać dodatkowy dzień wolny w tygodniu?

Dodatkowy dzień bez pracy w tygodniu to więcej wolnego. Dlatego zapytaliśmy Polaków na co najprawdopodobniej by wykorzystali ten czas. Ponadto, dla porównania sprawdziliśmy, w jaki sposób dotychczas spędzają dni wolne od pracy.

Wyniki przeprowadzonego badania pokazały, że w przypadku wprowadzenia 3-dniowych weekendów jako prawdopodobne wykorzystanie tego czasu na pierwszym miejscu pojawiło się spędzanie czasu z dziećmi i rodziną (35% Polaków tak zadeklarowało), a na drugim odpoczynek (31%) oraz wyjazdy i zwiedzanie (31%).

Ariadna podaje, że widać również, że w porównaniu do tego jak obecnie zazwyczaj Polacy spędzają wole dni, zmienia się profil aktywności jakie ludzie sobie wyobrażają, że będą podejmowali, gdy będą mieli 3 dni wolne.

Wyraźnie zmniejsza się czas przeznaczany na odpoczynek (z 41% do 33%), na sprzątanie mieszkania (z 28% na 13%) i oglądanie telewizji (z 26% na 12%).

Natomiast wzrasta przekonanie, że więcej czasu będzie poświęcane na czas z rodziną (z 30% do 35%), wyjazdy i zwiedzanie (z 16% na 31%) oraz hobby (z 21% na 27%).

Warto zwrócić uwagę, że wzrosły również deklaracje dotyczące przeznaczania zyskanego czasu wolnego na dodatkową pracę – w tej chwili 7% Polaków przeznacza czas wolny na dodatkową pracę zarobkową, natomiast przy 4-dniowym tygodniu pracy aż 15% zadeklarowało, że najprawdopodobniej podczas dni wolnych będzie dorabiać. Takich osób jest najwięcej wśród Polaków z wyższym wykształceniem (18% vs. 10% z wykształceniem podstawowym lub zawodowym) oraz osób z dziećmi poniżej 18 roku życia (18%).

Komu się należy 4-dniowy tydzień pracy?

Z perspektywy pojedynczego człowieka 4-dniowy tydzień pracy to dodatkowy dzień wolny. Co jednak, gdyby wszyscy w Polsce zaczęli pracować 4, a nie 5 dni w tygodniu. Oczywiście dostępność różnego rodzaju usług by się najprawdopodobniej zmniejszyła.

"Dlatego zapytaliśmy Polaków, czy są gotowi na ograniczoną dostępność różnego rodzaju usług, która byłaby konsekwencją skróconego tygodnia pracy. Okazuje się, że największe przyzwolenie jest dla ograniczenia dostępności szkół i uczelni oraz żłobków i przedszkoli. Tu jednak widać bardzo duże różnice między kobietami i mężczyznami. Więcej mężczyzn (54%) zgadza się z takim ograniczeniem niż kobiet (45%). A najbardziej takie ograniczenie funkcjonowania szkół i uczelni pasowałoby najmłodszym (61%) – czyli osobom często jeszcze uczącym się czy studiującym"-czytamy w informacji

Natomiast na drugim końcu, najmniejszym przyzwoleniem na ograniczenie ich funkcjonowania w wyniku skrócenia tygodnia pracy, są kina i muzea (35% zgadza się na to) oraz restauracje (35%).

