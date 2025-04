Skrócony czas pracy w Polsce. W poniedziałek ważna decyzja ministerstwa

W wyborach prezydenckich możesz potwierdzić tożsamość mObywatelem! Co trzeba wiedzieć?

Resort pracy finalizuje analizy dotyczące skrócenia czasu pracy w Polsce. Jak donosi PAP, w najbliższy poniedziałek ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaprezentuje nie tylko podsumowanie dotychczasowych działań, ale również konkretną mapę drogową dla wprowadzenia tego rozwiązania w kraju.

Wzrost efektywności zamiast przepracowania

Polacy należą do najbardziej zapracowanych narodów w Europie, jednak nie przekłada się to na wysoką efektywność. Wnioski z przeprowadzonych przez resort analiz jednoznacznie wskazują, że krótszy czas pracy pozytywnie wpływa zarówno na samopoczucie pracowników, jak i na wyniki firm, które zdecydowały się na taką zmianę.

Praktyczne doświadczenia zamiast teoretycznych rozważań

Podczas poniedziałkowego spotkania głos zabiorą praktycy, którzy już wdrożyli krótszy tydzień pracy. Wśród nich znajdą się prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki oraz Tomasz Kaczmarek, prezes zarządu Herbapol Poznań SA.

Elastyczne podejście zamiast jednego rozwiązania

MRPiPS podkreśla, że nie istnieje jeden uniwersalny model skracania czasu pracy. "Rozwiązania muszą być szyte na miarę i dostosowane do konkretnych branż" - zaznacza ministerstwo. To elastyczne podejście ma być kluczem do skutecznego wdrożenia zmian w zróżnicowanej polskiej gospodarce.

Prace nad skróceniem czasu pracy ruszyły w resorcie w ubiegłym roku. Proces obejmował liczne spotkania, debaty oraz konsultacje z przedsiębiorcami i samorządami. Teraz przyszedł czas na konkretne decyzje i zaprezentowanie dalszych kroków.

W oczekiwaniu na poniedziałkowe ogłoszenie, zarówno pracodawcy jak i pracownicy z niecierpliwością wypatrują szczegółów proponowanych rozwiązań, które mogą fundamentalnie zmienić rynek pracy w Polsce.

