Jeszcze dekadę temu Śląsk kojarzył się z przemysłem ciężkim. Dziś region stawia na wiedzę i innowacje. Kampus GZM to rozproszony, ale spójnie działający system akademicki – największy tego typu w Polsce.
- Studenci mogą uczęszczać na zajęcia z różnych uczelni bez zmiany kierunku ani miejsca zamieszkania.
- Program „Śląski MOST” ruszy już od następnego roku akademickiego – obejmuje siedem uczelni publicznych.
- Koszty życia w metropolii są niższe niż w Warszawie czy Krakowie, a oferta kulturalna nie ustępuje największym miastom.
- W 2024 roku Katowice otrzymały tytuł Europejskiego Miasta Nauki, co wzmocniło pozycję regionu na mapie akademickiej Europy.
Czym jest Kampus GZM i jak działa?
Kampus GZM to nie budynek ani jeden teren. To sieć 25 uczelni działających w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Studenci mają dostęp do laboratoriów, przestrzeni kreatywnych i instytutów badawczych wszystkich partnerskich szkół wyższych.
System obejmuje kierunki techniczne, medyczne, biznesowe, artystyczne i sportowe. Kampania promująca inicjatywę mówi wprost: „Ty masz wiele talentów. My mamy wiele uczelni”.
– Budujemy system, w którym student nie jest ograniczony jedną uczelnią. Może korzystać z potencjału całej metropolii – mówi Maciej Biskupski, wiceprzewodniczący Zarządu GZM.
„Śląski MOST” – nowy program wymiany między uczelniami
Od przyszłego roku akademickiego ruszy program „Śląski MOST”. Bierze w nim udział siedem uczelni publicznych zrzeszonych w Konsorcjum Akademickim – Katowice Miasto Nauki.
Na czym polega? Student może realizować wybrane zajęcia na innej uczelni partnerskiej. Nie musi zmieniać kierunku. Nie musi zmieniać miejsca zamieszkania.
– Nasze bezpośrednie sąsiedztwo pozwala korzystać z oferty zajęć dostępnych na różnych uczelniach bez konieczności przeprowadzki – wyjaśnia prof. dr hab. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego.
Program jest skierowany do studentów, którzy ukończyli pierwszy rok studiów lub pierwszy semestr studiów drugiego stopnia.
Kto może skorzystać z programu i jak się zapisać?
Program „Śląski MOST” jest przeznaczony dla osób, które świadomie chcą kształtować własną ścieżkę edukacyjną. Warunki są dwa: ukończony pierwszy rok studiów lub pierwszy semestr studiów II stopnia.
Uczestnicy zyskują dostęp do zajęć i specjalizacji niedostępnych na ich macierzystej uczelni. To odpowiedź na potrzeby rynku pracy, który coraz częściej oczekuje interdyscyplinarnych kompetencji.
Studia na Śląsku a rynek pracy – dlaczego to się opłaca?
GZM to jeden z najważniejszych ośrodków gospodarczych w Polsce. W regionie działają duże firmy, centra usług wspólnych i instytucje publiczne. Wielu studentów zdobywa pierwsze doświadczenia zawodowe jeszcze podczas studiów.
Przejście z edukacji do kariery zawodowej jest tu szybsze niż w wielu innych miastach akademickich. Dodatkowym atutem są niższe koszty życia niż w Warszawie czy Trójmieście.
Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki oferuje granty badawcze i nagrody dla studentów oraz młodych naukowców. Uczelnie regularnie współpracują z zagranicznymi badaczami.
Europejskie Miasto Nauki i nowa mapa akademicka Polski
W 2024 roku Katowice – największe miasto metropolii – otrzymały prestiżowy tytuł Europejskiego Miasta Nauki. To sygnał dla całej Polski: Śląsk przestał być regionem przemysłowym, a stał się centrum edukacji i innowacji.
– Dla nas nauka to nowy przemysł – inwestycja w kapitał ludzki, innowacje i przyszłe miejsca pracy – podkreśla Maciej Biskupski z GZM.
Kampus GZM i program „Śląski MOST” pokazują, że polskie szkolnictwo wyższe może być bardziej elastyczne i interdyscyplinarne. To model, który inne regiony kraju mogą wkrótce próbować naśladować.