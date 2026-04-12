Jeszcze dekadę temu Śląsk kojarzył się z przemysłem ciężkim. Dziś region stawia na wiedzę i innowacje. Kampus GZM to rozproszony, ale spójnie działający system akademicki – największy tego typu w Polsce.

Studenci mogą uczęszczać na zajęcia z różnych uczelni bez zmiany kierunku ani miejsca zamieszkania.

Program „Śląski MOST” ruszy już od następnego roku akademickiego – obejmuje siedem uczelni publicznych.

Koszty życia w metropolii są niższe niż w Warszawie czy Krakowie, a oferta kulturalna nie ustępuje największym miastom.

W 2024 roku Katowice otrzymały tytuł Europejskiego Miasta Nauki, co wzmocniło pozycję regionu na mapie akademickiej Europy.

Czym jest Kampus GZM i jak działa?

Kampus GZM to nie budynek ani jeden teren. To sieć 25 uczelni działających w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Studenci mają dostęp do laboratoriów, przestrzeni kreatywnych i instytutów badawczych wszystkich partnerskich szkół wyższych.

System obejmuje kierunki techniczne, medyczne, biznesowe, artystyczne i sportowe. Kampania promująca inicjatywę mówi wprost: „Ty masz wiele talentów. My mamy wiele uczelni”.

– Budujemy system, w którym student nie jest ograniczony jedną uczelnią. Może korzystać z potencjału całej metropolii – mówi Maciej Biskupski, wiceprzewodniczący Zarządu GZM.

„Śląski MOST” – nowy program wymiany między uczelniami

Od przyszłego roku akademickiego ruszy program „Śląski MOST”. Bierze w nim udział siedem uczelni publicznych zrzeszonych w Konsorcjum Akademickim – Katowice Miasto Nauki.

Na czym polega? Student może realizować wybrane zajęcia na innej uczelni partnerskiej. Nie musi zmieniać kierunku. Nie musi zmieniać miejsca zamieszkania.

– Nasze bezpośrednie sąsiedztwo pozwala korzystać z oferty zajęć dostępnych na różnych uczelniach bez konieczności przeprowadzki – wyjaśnia prof. dr hab. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego.

Program jest skierowany do studentów, którzy ukończyli pierwszy rok studiów lub pierwszy semestr studiów drugiego stopnia.

Kto może skorzystać z programu i jak się zapisać?

Program „Śląski MOST” jest przeznaczony dla osób, które świadomie chcą kształtować własną ścieżkę edukacyjną. Warunki są dwa: ukończony pierwszy rok studiów lub pierwszy semestr studiów II stopnia.

Uczestnicy zyskują dostęp do zajęć i specjalizacji niedostępnych na ich macierzystej uczelni. To odpowiedź na potrzeby rynku pracy, który coraz częściej oczekuje interdyscyplinarnych kompetencji.

Studia na Śląsku a rynek pracy – dlaczego to się opłaca?

GZM to jeden z najważniejszych ośrodków gospodarczych w Polsce. W regionie działają duże firmy, centra usług wspólnych i instytucje publiczne. Wielu studentów zdobywa pierwsze doświadczenia zawodowe jeszcze podczas studiów.

Przejście z edukacji do kariery zawodowej jest tu szybsze niż w wielu innych miastach akademickich. Dodatkowym atutem są niższe koszty życia niż w Warszawie czy Trójmieście.

Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki oferuje granty badawcze i nagrody dla studentów oraz młodych naukowców. Uczelnie regularnie współpracują z zagranicznymi badaczami.

Europejskie Miasto Nauki i nowa mapa akademicka Polski

W 2024 roku Katowice – największe miasto metropolii – otrzymały prestiżowy tytuł Europejskiego Miasta Nauki. To sygnał dla całej Polski: Śląsk przestał być regionem przemysłowym, a stał się centrum edukacji i innowacji.

– Dla nas nauka to nowy przemysł – inwestycja w kapitał ludzki, innowacje i przyszłe miejsca pracy – podkreśla Maciej Biskupski z GZM.

Kampus GZM i program „Śląski MOST” pokazują, że polskie szkolnictwo wyższe może być bardziej elastyczne i interdyscyplinarne. To model, który inne regiony kraju mogą wkrótce próbować naśladować.

