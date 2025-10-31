Słodka kampania PiS. Jak Dawtona zyskała działkę pod CPK?

Szymon Szadkowski
PAP
Marta Kowalska
2025-10-31 7:57

Kampania wyborcza PiS miała słodki smak musów owocowych od Dawtony. Jak ustaliła Wirtualna Polska, tuż po tym, jak firma wyprodukowała gadżety dla polityków, jej wiceprezes kupił kluczową działkę pod CPK. Transakcji dokonano w ostatniej chwili, tuż przed zmianą władzy i wbrew stanowisku zarządu państwowej spółki. W tle pojawiają się też niejasności wokół faktur.

Robert Telus, były minister rolnictwa, z dwiema rozmazanymi postaciami w czepkach ochronnych i fartuchach, pracującymi przy linii produkcyjnej musów owocowych w tubkach. Temat niejasności w transakcjach Dawtony i PiS, przeczytasz na Super Biznes.

i

Super Biznes
  • Tubki dla polityków PiS: Firma Dawtona wyprodukowała musy owocowe z wizerunkami polityków PiS, w tym Roberta Telusa, na gadżety wyborcze w kampanii 2023 r., co budzi pytania o transparentność finansowania.
  • Niezgodności na fakturach: Wirtualna Polska ujawniła, że faktury za te kampanijne gadżety zawierają niezgodności, w tym dotyczące firmy producenta i wyjątkowo niskiej ceny.
  • Sprzedaż strategicznej działki: Tuż po spotkaniu polityków PiS z właścicielami Dawtony, KOWR wystąpił o zgodę na sprzedaż wiceprezesowi Dawtony 160-hektarowej działki kluczowej dla CPK.
  • Sprzeciw CPK zignorowany: Ministerstwo Rolnictwa, mimo sprzeciwu władz CPK, zgodziło się na sprzedaż tej strategicznej działki w grudniu 2023 r., tuż przed zmianą władzy

Musy owocowe dla PiS. Co nie zgadza się na fakturach?

W trakcie kampanii wyborczej w 2023 roku firma Dawtona, znany producent przetworów owocowo-warzywnych, zaangażowała się we wsparcie polityków Prawa i Sprawiedliwości w nietypowy sposób. Jak podała Wirtualna Polska, trzech posłów partii rządzącej, w tym ówczesny minister rolnictwa Robert Telus, zamówiło w firmie spersonalizowane gadżety. Były to owocowe musy w tubkach, na których umieszczono wizerunki polityków oraz logo partii.

Dziennikarskie śledztwo ujawniło jednak poważne wątpliwości dotyczące finansowania tej nietypowej formy promocji. Zgodnie z ustaleniami WP, na fakturach dokumentujących zamówienie nie zgadzało się nic, począwszy od danych firmy, która oficjalnie widniała jako producent. Dodatkowo, współpraca na linii Dawtona-PiS budzi kontrowersje ze względu na wyjątkowo niską cenę, jaką politycy mieli zapłacić za kampanijne materiały. To rodzi pytania o realną wartość wsparcia udzielonego partii przez prywatne przedsiębiorstwo.

Jak wiceprezes Dawtony kupił kluczową działkę pod CPK?

Sprawa owocowych musów nabiera znacznie poważniejszego wymiaru w kontekście innej transakcji, do której doszło tuż przed utratą władzy przez PiS. W grudniu 2023 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kierowane wówczas przez partyjnych kolegów beneficjentów "słodkich" gadżetów, wydało zgodę na sprzedaż ogromnej, 160-hektarowej działki. Nabywcą okazał się Piotr Wielgomas, wiceprezes firmy Dawtona.

Transakcja od samego początku budziła ogromne kontrowersje. Grunt położony w miejscowości Zabłotnia pod Grodziskiem Mazowieckim ma bowiem strategiczne znaczenie dla jednej z najważniejszych inwestycji w kraju. To właśnie przez tę działkę pod CPK ma przebiegać linia kolei dużej prędkości, łącząca Warszawę z planowanym mega-lotniskiem. Mimo to do sprzedaży doszło, ignorując oficjalny sprzeciw władz spółki Centralny Port Komunikacyjny, dla której przejęcie tego terenu było kluczowe z punktu widzenia harmonogramu i kosztów całego projektu.

Działka za tubki? Chronologia zdarzeń budzi podejrzenia

Zestawienie dat rzuca na całą sprawę cień podejrzenia o możliwą wymianę przysług. Jak czytamy w artykule Wirtualnej Polski: „Dwa tygodnie po spotkaniu polityków z właścicielami Dawtony, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wysłał do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek o zgodę na sprzedaż strategicznej działki pod CPK wiceprezesowi Piotrowi Wielgomasowi”. Taka sekwencja zdarzeń sugeruje możliwy związek między kampanijnym wsparciem a przychylnością resortu rolnictwa w sprawie, o którą właściciele Dawtony zabiegali od lat.

Działka, należąca do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, była przez firmę Dawtona dzierżawiona nieprzerwanie od 2008 roku. Wcześniej przedsiębiorstwo bezskutecznie ubiegało się o jej wykup. Dopiero decyzja ministerstwa podjęta w ostatnich dniach urzędowania rządu PiS otworzyła drogę do sfinalizowania transakcji, która może mieć poważne konsekwencje dla przyszłości Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Co z gruntami pod CPK? Wielgomas z Dawtony składa propozycję
