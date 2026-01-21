Analiza danych GUS ujawnia, jak kluczowe trendy rynkowe wpłynęły na wyższą od prognoz waloryzację świadczeń w 2026 roku

Brak indeksacji progu dochodowego w dodatkowych świadczeniach podważa długoterminową rentowność tego rozwiązania dla rosnącej grupy seniorów

Eksperci ZUS wskazują, że załamanie demograficzne stanowi fundamentalne wyzwanie dla obecnej strategii biznesowej systemu ubezpieczeń społecznych

Podwyżka najniższego świadczenia bezpośrednio wzmacnia płynność finansową milionów gospodarstw domowych, wpływając na całą gospodarkę

Prognozy dotyczące stopy zastąpienia potwierdzają, że zarządzanie ryzykiem w kontekście przyszłych emerytur staje się kluczowym problemem państwa

Rządowe prognozy do kosza. Wiemy, ile realnie wyniesie podwyżka dla seniorów

Emeryci i renciści mogą spodziewać się w marcu 2026 roku podwyżki wyższej, niż początkowo planował rząd. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, wskaźnik waloryzacji, czyli corocznego mechanizmu podnoszenia świadczeń w celu ochrony ich wartości przed inflacją, wyniesie najprawdopodobniej 5,08%. To więcej niż zakładane w budżecie 4,88%. Różnica wynika z faktu, że tzw. inflacja emerycka w 2025 roku była wyższa od ogólnej i osiągnęła poziom 4,2%. Dzieje się tak, ponieważ jest ona liczona na podstawie koszyka zakupów typowego seniora, w którym większą rolę odgrywają żywność i leki, a to właśnie ich ceny rosły najszybciej. Drugim elementem składającym się na podwyżkę jest udział we wzroście gospodarczym, a konkretnie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, co w tym roku dodaje do wskaźnika 0,88 punktu procentowego. Ostateczne potwierdzenie tych wyliczeń poznamy w lutym, gdy GUS opublikuje kompletne dane płacowe.

Prognozowana podwyżka emerytur na poziomie 5,08% oznacza konkretne, odczuwalne pieniądze dla ponad 10 milionów Polaków. Osoby pobierające najniższą emeryturę, wynoszącą obecnie 1 878,91 zł brutto, od 1 marca otrzymają o 95,45 zł więcej, co da kwotę około 1 974,36 zł brutto (czyli około 87 zł „na rękę”). Zasada jest prosta: im wyższe świadczenie, tym większa kwotowa podwyżka. Dla przykładu, emerytura w wysokości 2 500 zł brutto wzrośnie o 127 zł, a świadczenie rzędu 4 000 zł brutto zyska 203,20 zł. Waloryzacja obejmuje również wszystkie dodatki, w tym popularny dodatek pielęgnacyjny, który zwiększy się z 348,22 zł do 365,91 zł. Co ważne, nowa, wyższa kwota najniższej emerytury posłuży jako podstawa do obliczenia trzynastej emerytury, która trafi do seniorów w kwietniu 2026 roku.

Miliardy na podwyżki i pułapka "czternastki". W tle tyka demograficzna bomba

Tegoroczne podwyżki to znaczący wydatek dla finansów publicznych. Sama marcowa waloryzacja będzie kosztować budżet państwa około 23 miliardy złotych. Jeśli doliczymy do tego wypłatę trzynastej i czternastej emerytury, na które zarezerwowano łącznie 33 miliardy złotych, okaże się, że całościowe wsparcie dla seniorów przekroczy 55 miliardów złotych. W kontekście dodatkowych świadczeń narasta jednak problem z „czternastką”. Ustalony dla niej próg dochodowy w wysokości 2 900 zł brutto nie jest waloryzowany, czyli nie rośnie wraz z inflacją. W efekcie, z każdym rokiem coraz większa grupa seniorów otrzymuje świadczenie pomniejszone według zasady „złotówka za złotówkę” lub całkowicie traci do niego prawo. Szacuje się, że w 2026 roku pełna „czternastka” nie będzie przysługiwać osobom, których emerytura przekracza kwotę około 4 871 zł brutto.

Choć waloryzacja skutecznie chroni siłę nabywczą obecnych emerytów, cały system ubezpieczeń społecznych stoi przed ogromnymi wyzwaniami w dłuższej perspektywie. Prognozy demograficzne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są jednoznaczne i alarmujące. Do 2040 roku liczba osób w wieku produkcyjnym, czyli tych, którzy pracują i płacą składki, ma spaść z obecnych 21 milionów do zaledwie 12,5 miliona. W tym samym czasie liczba emerytów wzrośnie z 9 do 12,5 miliona. Taka zmiana proporcji musi doprowadzić do załamania tzw. stopy zastąpienia, czyli wskaźnika pokazującego, jaki procent ostatniej pensji stanowi pierwsza emerytura. Dziś wynosi on około 50%, ale według prognoz dla przyszłych pokoleń może spaść do zaledwie 25%, co stawia pod znakiem zapytania finansową stabilność i zdolność systemu do zapewnienia godziwych świadczeń w przyszłości.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025