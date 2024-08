Słynna sieć hipermarketów zamyka sklepy w Polsce. Duże straty spółki

E.Leclerc zamyka sklepy w Polsce

Spółka Galec (centrala sieci E.Leclerc w Polsce) wypracowała za 2023 rok przychody ze sprzedaży netto w wysokości 31 509 550,77 zł w porównaniu do 21 976 294,96 zł w 2022 r. Przychody operacyjne to 1 389 627,19 zł (77 294,00 zł w 2022 r.). Strata netto to 3 310 425,90 zł w porównaniu do 4 357 837,30 zysku w 2022 roku. W czerwcu sieć podała, że 36 sklepów E.Leclerc w Polsce osiągnęło wzrost obrotów na poziomie 4,6 proc. (like for like). Wyjaśniono, że to efekt realizacji nowej strategii rozwoju marki na polskim rynku, która wdrażana jest od ubiegłego roku.

Cztery placówki sieci, które notowały straty finansowe zostały zamknięte: Konin, Kędzierzyn Koźle, Poznań, Malbork.

- "Zamknięcie czterech sklepów to trudna decyzja ze względu na konsekwencje dla dotkniętych nią zespołów pracowniczych, jednak pozwala ona na efektywne wykorzystanie zasobów i zapewnienie przyszłego rozwoju marki, który będzie wymagał narzędzi logistycznych na międzynarodowym poziomie oraz efektywnego formatu supermarketu. Warto zauważyć, że wpływ tych 4 lokalizacji na obroty jest ograniczony, a podejmowane działania wobec pozostałych sklepów skompensują utratę wolumenu wynikającą z zamknięć "– powiedział niedawno Jean-Philippe Magre, prezes E.Leclerc Polska, cytowany w serwisie dlahandlu.pl.

E.Leclerc działa w Polsce od 1995 roku

Sieć zapoczątkował mały dyskont założony w 1949 w Landerneau, w Bretanii. W kilka lat później pierwszy sklep E.Leclerc został otwarty w Paryżu, a w 1964 powstał pierwszy hipermarket. Nazwa sieci pochodzi od nazwiska założyciela Edouarda Leclerca. We Francji spółka ma 515 hipermarketów i supermarketów. Ponadto firma ma 46 sklepów (supermarketów i hipermarketów) w Polsce, 20 w Portugalii, 18 w Hiszpanii i 2 w Słowenii. W Polsce sieć ma także 20 stacji benzynowych oraz 13 sklepów on-line. Pierwszy sklep sieci E.Leclerc w Polsce został założony w 1995 roku na warszawskim Ursynowie przez syna Édouarda – Michela Édouarda Leclerca. Obecnie grupę tworzą hipermarkety, supermarkety, centra handlowe oraz stacje benzynowe i sklepy internetowe.