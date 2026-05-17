Polacy pragną podróżować częściej, lecz z rosnącą świadomością kosztów, co napędza popularność trendu "smart travel".

To podejście opiera się na sprytnym planowaniu i unikaniu zbędnych wydatków, od wyboru bagażu po tworzenie garderoby kapsułowej.

Polacy chcą podróżować więcej, ale szukają oszczędności

Wakacje za granicą przestały być luksusem, a stały się ważnym elementem stylu życia wielu z nas. Potwierdzają to dane – z badania „Ticket to Travel” przygotowanego przez sieć Marriott Bonvoy wynika, że aż 79 proc. Polaków planuje w tym roku podróżować równie często, a nawet częściej niż w poprzednim. Popularne kierunki, takie jak Włochy, Hiszpania, Malta, Cypr czy Grecja, znów będą przeżywać oblężenie.

Ten rosnący apetyt na odkrywanie świata idzie w parze z rosnącą świadomością kosztów. Zamiast rezygnować z wyjazdów, Polacy szukają sposobów, by wydawać pieniądze bardziej rozsądnie. Według danych serwisu Rankomat.pl, aż 67 proc. badanych decyduje się na urlop poza szczytem sezonu, żeby obniżyć koszty. Kluczowym kryterium przy rezerwacji staje się stosunek jakości do ceny. Właśnie dlatego coraz głośniej mówi się o nowym podejściu do organizacji wyjazdów. Trend smart travel to nie tylko chwilowa moda, ale realna odpowiedź na potrzebę pogodzenia marzeń o podróżach z możliwościami portfela.

Na czym polega smart travel?

Idea jest bardzo prosta. Smart travel to nic innego jak sprytne, ekonomiczne podróżowanie. Nie chodzi o to, żeby rezygnować z komfortu czy odmawiać sobie wszystkiego, ale o to, by planować wyjazd w taki sposób, aby zobaczyć jak najwięcej, wydając przy tym jak najmniej. To świadome podejście do każdego etapu podróży – od rezerwacji biletów i noclegów, po pakowanie walizki i codzienne wydatki na miejscu.

W praktyce smart travel oznacza szukanie okazji, elastyczność i przede wszystkim – dobre przygotowanie. To właśnie dzięki niemu możemy uniknąć niepotrzebnych kosztów, takich jak dopłaty za nadbagaż, kupowanie w pośpiechu drogich akcesoriów czy przepłacanie za wodę na lotnisku. To filozofia, która pozwala cieszyć się podróżą bez ciągłego martwienia się o stan konta.

Jak tanio podróżować? 5 praktycznych porad

Potrzeba oszczędności i efektywnego planowania sprawiły, że eksperci z sieci dyskontów niespożywczych Woolworth przygotowali zestaw konkretnych porad, które pomogą w pełni wykorzystać potencjał sprytnych podróży. Wdrożenie tych kilku prostych zasad może znacząco obniżyć koszty i stres związany z wyjazdem.

1. Sprawdź wymiary i wagę walizki

Zanim spakujesz się na dobre, a zwłaszcza przed zakupem nowego bagażu, sprawdź aktualne regulacje linii lotniczej, z którą lecisz. Limity dotyczące rozmiaru i wagi zmieniają się dość często, a ich przekroczenie to prosty przepis na dodatkowe, wysokie opłaty. Przed wyjściem z domu warto też zważyć walizkę, używając zwykłej wagi łazienkowej lub specjalnej, poręcznej wagi bagażowej.

2. Wybierz trwały model bagażu

Dobra walizka to inwestycja, która się zwraca. Model odporny na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne lepiej zabezpieczy twoje rzeczy. Unikniesz w ten sposób ryzyka zniszczenia cennych przedmiotów lub rozlania się płynów, co mogłoby zrujnować nie tylko zawartość bagażu, ale i samopoczucie na starcie urlopu.

3. Zostaw miejsce na pamiątki

Chyba każdy lubi przywieźć z wakacji jakiś drobiazg. Problem pojawia się, gdy na lotnisku okazuje się, że bagaż jest za ciężki. Dlatego już na etapie pakowania warto zostawić trochę wolnej przestrzeni i wagowego „zapasu” na lokalne skarby, które zamierzasz kupić.

4. Zastosuj zasadę garderoby kapsułowej

Zamiast pakować połowę szafy, postaw na przemyślany zestaw kilku uniwersalnych ubrań i dodatków, które łatwo można ze sobą łączyć. Stworzenie kilku stylizacji z tych samych elementów oszczędza mnóstwo miejsca i ułatwia codzienne wybory. Garderoba kapsułowa to jeden z filarów smart travel, pozwalający na lekkie i funkcjonalne pakowanie.

5. Spakuj podróżny niezbędnik

Sprytne podróżowanie to także dbanie o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Krem z wysokim filtrem SPF ochroni skórę przed poparzeniami, butelka z filtrem pozwoli napełniać ją wodą z kranu i zaoszczędzić na kupowaniu wody butelkowanej, a mała apteczka z plastrami przyda się przy otarciach po długim zwiedzaniu.

Jak uniknąć opłat za bagaż? Ekspert wyjaśnia

Słowa ekspertów potwierdzają to, co wie każdy doświadczony podróżnik – przygotowanie to podstawa. O tym, jak kosztowne mogą być błędy w pakowaniu, mówi wprost Szymon Dąbrowski, Managing Director Woolworth na Polskę. Jego pracownicy na co dzień spotykają się z pytaniami o bagaż, co pokazuje, jak ważna jest to kwestia.

W sezonie wiosenno-letnim nasi pracownicy często są pytani o zgodność walizek z wymogami bagażu podręcznego. Nie jest to dla nas zaskoczeniem, ponieważ przekroczenie tych limitów może wiązać się z dodatkowymi kosztami sięgającymi od kilkudziesięciu do nawet kilkuset euro, zwłaszcza w przypadku lotów międzykontynentalnych. Uważamy, że najważniejsze przed wyjazdem jest odpowiednie przygotowanie, które pozwoli skupić się na odpoczynku, zamiast martwić się o ewentualne problemy przy kontroli bagażowej – podkreśla Dąbrowski.

Te słowa potwierdzają, że tanie podróżowanie zaczyna się na długo przed wejściem do samolotu – już na etapie zakupów i pakowania. Dobre przygotowanie pozwala uniknąć stresu i nieprzewidzianych wydatków, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze można przeznaczyć na przyjemności podczas urlopu. Ostatecznie o to właśnie chodzi w sprytnym podróżowaniu: by cieszyć się więcej, płacąc mniej.

