Gotówka, gadżety, punkty: Kto płaci najwięcej za Twoje konto?

Jesień 2025 roku przynosi prawdziwy wysyp atrakcyjnych ofert dla osób szukających nowego konta lub karty kredytowej. Liderem pod względem łącznej wartości nagród jest Citi Handlowy, który za wyrobienie karty kredytowej oferuje pakiet o wartości 1399 złotych. Główną nagrodą jest zegarek Apple Watch SE 3 (o wartości rynkowej 1099 zł), a dodatkowo klient otrzymuje 300 złotych w punktach programu Bezcenne Chwile. Aby otrzymać nagrodę, należy aktywnie używać karty, wykonując transakcje na co najmniej 1000 złotych miesięcznie przez trzy kolejne miesiące. W ten sposób bank chce zachęcić nowych użytkowników do regularnego płacenia kartą. Oferta jest limitowana do pierwszych 500 umów i obowiązuje do 12 listopada 2025 roku, co nadaje jej charakter ekskluzywnej okazji.

Jeśli celem jest czysta gotówka, najciekawszą propozycję ma Santander Bank Polska, który za otwarcie konta osobistego oferuje łącznie aż 1160 złotych w bonusach. Analizy rynkowe z października 2025 roku potwierdzają, że jest to obecnie najwyższa premia gotówkowa w Polsce. Bank dodatkowo przygotował specjalny bonus w wysokości 200 złotych dla studentów, co jasno pokazuje, że jego strategia celuje w pozyskanie młodych, obeznanych cyfrowo klientów. Tak wysoka kwota świadczy o zaciętej rywalizacji banków o uwagę nowej generacji użytkowników bankowości.

Atrakcyjną premią kusi również Bank Millennium, oferując 700 złotych za założenie Konta Millennium 360°. Bonus jest wypłacany w dwóch etapach. Pierwsze 200 złotych można otrzymać już po 14 dniach od otwarcia rachunku, pod warunkiem zasilenia go kwotą 1000 złotych i wykonania jednej transakcji mobilnej. Zdobycie pozostałych 500 złotych wymaga utrzymania aktywności przez trzy kolejne miesiące, co obejmuje m.in. regularne wpływy na konto w wysokości 3000 złotych i płatności kartą na kwotę 500 złotych miesięcznie. Promocja, ograniczona do 40 000 kont, trwa do 17 grudnia 2025 roku.

Warto także zwrócić uwagę na ofertę PKO Banku Polskiego, który w ramach programu „Działaj i zyskuj” proponuje najwyższą w swojej historii premię 600 złotych za otwarcie PKO Konta za Zero. To wyraźny sygnał, że nawet największy bank w Polsce, posiadający olbrzymią bazę klientów, musi aktywnie włączyć się do walki o nowe rachunki. Oferta jest limitowana do 10 000 kont i obowiązuje do końca 2025 roku, co sugeruje, że bankowi zależy na szybkim pozyskaniu nowej grupy klientów jeszcze przed zamknięciem roku obrotowego.

To nie hojność, to inwestycja. Tak banki zarabiają na darmowej gotówce

Tak hojne kampanie promocyjne nie biorą się znikąd. Są one bezpośrednim rezultatem znakomitej kondycji finansowej polskiego sektora bankowego. Od stycznia do lipca 2025 roku banki zarobiły na czysto łącznie 28,4 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 18,2% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Sam lipiec przyniósł prawdopodobnie rekordowy miesięczny zysk w wysokości 5 miliardów złotych. Solidne wyniki, napędzane głównie przez dochody z odsetek od kredytów i opłat za usługi, dają instytucjom finansowym kapitał na prowadzenie kosztownych, ale skutecznych akcji marketingowych, których celem jest szybkie powiększenie bazy klientów.

Promocje gotówkowe to nie rozdawnictwo, a przemyślana inwestycja. Dla banku wypłacona premia to koszt pozyskania klienta (w branżowym żargonie określany jako CAC), który opłaca się ponieść, ponieważ długoterminowa wartość tego klienta (LTV) jest wielokrotnie wyższa. Stawiane warunki, takie jak wymóg regularnych wpływów, płatności kartą czy logowania do aplikacji, mają na celu zbudowanie trwałych nawyków. Bank liczy, że z czasem zadowolony klient skorzysta z innych, bardziej dochodowych produktów, takich jak kredyt gotówkowy, hipoteka, ubezpieczenie czy produkty inwestycyjne. W ten sposób jednorazowy koszt zamienia się w stałe źródło przychodów.

Diabeł tkwi w szczegółach: Na co uważać, zanim skusisz się na bonus

Należy pamiętać, że promocje są obwarowane szeregiem warunków, a najważniejszym z nich jest status „nowego klienta”. Każdy bank definiuje go inaczej, stosując tzw. okres karencji, czyli czas, który musi upłynąć od zamknięcia ostatniego rachunku. Przykładowo, aby skorzystać z oferty Banku Millennium, nie można było mieć w nim konta po 1 stycznia 2021 roku. Z kolei w Citi Handlowym wystarczy nie posiadać głównej karty kredytowej po 1 października 2024 roku. Dodatkową barierą są limity ilościowe, takie jak 500 umów w Citi czy 10 000 kont w PKO BP. Oznacza to, że najlepsze oferty mogą zniknąć z rynku na długo przed oficjalnym końcem promocji.

Intensywne kampanie marketingowe niosą ze sobą także pewne ryzyka dla konsumentów. Jak zauważa Narodowy Bank Polski w swoim Raporcie o stabilności systemu finansowego, agresywny marketing może skłaniać do nadmiernego zadłużania się. Ponadto, atrakcyjna promocja bywa punktem wyjścia do sprzedaży wiązanej, gdzie świetne warunki prowadzenia konta mogą maskować wysokie koszty innych, powiązanych z nim produktów. Problemem pozostaje również wykluczenie cyfrowe, ponieważ wymóg zakładania konta przez internet lub aplikację mobilną eliminuje osoby starsze i te o niższych kompetencjach cyfrowych, ograniczając dostępność ofert do określonych grup społecznych.

