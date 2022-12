Prezes ZUS: Dobrowolny ZUS to poważne ryzyko, także dla rynku pracy

Zerowy VAT stabilizuje ceny żywności

Wiceminister był pytany, czy będzie kryterium dochodowe w programie dopłat do gazu. - Tego nie wiem, (..) pracujemy nad szczegółami. Gdy ten projekt będzie gotowy, będziemy o tym publicznie dyskutować - powiedział Soboń. - Kryteria dochodowe w jednych programach, instrumentach są możliwe, a w innych nie - stwierdził.

- Zerowy VAT na żywność jest czymś, co stabilizuje ceny żywności. Jest też zgodny z dyrektywą Unii Europejskiej, dotyczącą stawek VAT. Od kwietnia tego roku mamy taką możliwość. I tak, chciałbym, aby w roku 2023 ten VAT na żywność wynosił zero procent - mówił wiceminister. Zaznaczył jednak, że "finalnie to będzie decyzja premiera i Rady Ministrów" stwierdził wiceminister finansów na antenie TVN24.

Koniec zerowego VATu. Ceny prądu i paliwa w 2023 roku drastycznie wzrosną!

Jak przypomina portal TVN24 rząd rząd szykuje się do zakończenia funkcjonowania tak zwanej tarczy antyinflacyjnej w obecnej formie i przywrócenia pełnego 23 proc. VAT. To oznacza drastyczne podwyżki cen paliw i prądu, co w efekcie przełoży się na wyższe koszty produkcji i bieżącej działalności firm. Zniesienie tarczy antyinflacyjnej przy rozpędzonej inflacji oznacza niewątpliwie zapaść gospodarczą Polski.

Do tego należy dodać słabość złotego w stosunku do dolara, a to w tej walucie rozliczana jest ropa na światowych giełdach. Nie pomaga gospodarce ani polskiej walucie brak środków z KPO.

Warto podać przykład. Rząd zamroził ceny prądu na poziomie 785 zł/MWh – w przypadku odbiorców użyteczności publicznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw; 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców + 5 proc. VAT. Od 2023 r. VAT wyniesie 23 proc. Rachunek jest prosty, a wnioski jednoznaczne.

Łatwo więc także przewidzieć, że zerowy VAT na żywność nic nie da, bowiem wzrosną koszty produkcji żywności, które finalnie będą przerzucone na klienta w sklepie. To z kolei będzie dopalaczem dla inflacji. Przypomnijmy, że sama żywność już zdrożała o ponad 20 proc. rok do roku.

Koszty prądu to jedno. VAT na nawozy ma wrócić do 8 proc. stawki. Jeżeli więc podsumujemy koszty produkcji żywności przy takim poziomie wzrostu cen, okaże się że po prostu tej żywności nie będzie również opłacało się produkować. W efekcie firmy będą bankrutować i zwalniać pracowników. Nie bez znaczenia są również spółdzielnie rolnicze, których produkty odbierane są przez firmy.

No i oczywiście produkty trzeba rozwieźć do hurtowni sklepów itd. Cena benzyny wynosi ponad 6 zł. Łatwo przewidzieć co się stanie po przywrócenie pełnych stawek.

Na wyższy VAT na paliwo czy nawozy zgodziła się też Polska

TVN24 przypomina, że polski rząd miał otrzymać informację od Komisji Europejskiej, że obniżenie stawek VAT na niektóre produkty jest niezgodne z prawem europejskim.

- Musimy ten VAT przywrócić i akcyzę w przypadku chociażby rynku paliwowego, gdzie ona funkcjonuje - mówił niedawno wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Jak podkreślał Maciej Sokołowski, korespondent TVN24 w Brukseli, powołując się na stanowisko KE, "decyzja była jednomyślna, więc Polska też poparła takie rozwiązania i zgodziła się, że stawka VAT na żywność może być redukowana do zera, ale już na paliwa, gaz, nawozy, nie jest to możliwe". - To była decyzja krajów, w tym Polski, a nie samej Komisji" - przypominał korespondent z Brukseli.

