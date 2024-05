Spada poparcie biznesu dla euro. 42 proc. jest przeciwna przyjęciu euro

Polityka nie powinna wtrącać się do biznesu

Polskie firmy nauczyły się zarządzać ryzykiem kursowym

Poparcie średniego i dużego biznesu dla przyjęcia wspólnej waluty lekko spadło do 48 proc. z 54 proc. rok wcześniej. 42 proc. jest przeciw – wynika z badań Grant Thornton. To głównie efekt pragmatycznego podejścia biznesu do realiów - podała w poniedziałek "Rzeczpospolita". Z badań wynika także iż 10 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Przy braku politycznej decyzji o wejściu do strefy euro oraz przy stabilizacji złotego wobec euro polskie firmy nauczyły się zarządzać ryzykiem kursowym. Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że samo euro nie jest remedium na wszystkie problemy życia gospodarczego.

Rzeczpospolita przypomina badania firmy Grant Thornton z 2011 r. Wówczas aż 85 proc. małych i średnich przedsiębiorców w Polsce popierało przyjęcie euro.

