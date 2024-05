i Autor: ANDRZEJ RUDIAK / SUPER EXPRESS Marzena Drela

EKG 2024

Polityka nie powinna wtrącać się do biznesu

"Polska stała się hubem nie tylko na Ukrainę, ale też na Europę i w tym kontekście CPK bardzo by się przydało. Jeśli do takich strategicznych inwestycji wkrada się polityka, to nie jest dobrze. W mojej opinii takie inwestycje trzeba rozważać tylko i wyłącznie biznesowo" - uważa Marzena Drela dyrektor Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, w rozmowie z Super Biznesem, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.