Spadek cen ropy Brent do najniższego poziomu od maja, co wpływa na rynek paliw.

Prognozy wskazują na możliwość obniżek cen na stacjach benzynowych w nadchodzących tygodniach.

Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) zrewidowała w dół prognozy wzrostu światowej konsumpcji ropy naftowej.

Planowane spotkanie prezydentów USA i Rosji w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie może wpłynąć na rynek.

Kiedy spadek ceny ropy przełoży się na ceny paliw na stacjach?

Jak piszą w komentarzu Reflex.com.pl Urszula Cieślak i Rafał Zywert zanim zobaczymy obniżki cen paliw na stacjach, czeka nas jeszcze spadek cen na rynku hurtowym. W okresie od 10 do 17 października hurtowe ceny diesla zmalały o około 110 zł/m3, a benzyn o 10 zł/m3. Istnieje potencjał do dalszych obniżek – o około 50-70 zł/m3 dla oleju napędowego i 30-40 zł/m3 dla benzyny.

Według prognoz, pierwsze obniżki cen na stacjach powinny być widoczne już w przyszłym tygodniu, przynajmniej na niektórych z nich. Pełne odzwierciedlenie obecnej sytuacji na rynku ropy naftowej w cenach detalicznych zobaczymy prawdopodobnie w ostatnim tygodniu października, pod warunkiem utrzymania się niskiego poziomu cen ropy.

Średnie ceny paliw w połowie października

Jak podaje Reflex.com.pl 16 października średnie ceny paliw w Polsce wyglądały następująco:

Benzyna bezołowiowa 95: 5,88 zł/l (wzrost o 1 gr/l)

5,88 zł/l (wzrost o 1 gr/l) Benzyna bezołowiowa 98: 6,63 zł/l (wzrost o 1 gr/l)

6,63 zł/l (wzrost o 1 gr/l) Olej napędowy: 5,97 zł/l (bez zmian)

5,97 zł/l (bez zmian) Autogaz: 2,66 zł/l (spadek o 1 gr/l)

Prognoza średnich cen detalicznych na 43 tydzień (20-24 października 2025) przedstawia się następująco:

PB95: 5.80 zł/l (bez zmian)

5.80 zł/l (bez zmian) Pb98: 6.63 zł/l (bez zmian)

6.63 zł/l (bez zmian) ON: 5.94 zł/l (spadek o 0.03 zł/l)

5.94 zł/l (spadek o 0.03 zł/l) LPG: 2.65 zł/l (spadek o 0.01 zł/l)

Ropa naftowa najtańsza od maja

Jak piszą Urszula Cieślak i Rafał Zywert obecnie ceny grudniowej serii kontraktów na ropę Brent spadły w okolice 60 USD/bbl, osiągając poziom najniższy od 6 maja. Rosyjska ropa Urals FOB Rotterdam potaniała do około 52 USD/bbl.

Jak piszą eksperci, spadek cen ropy naftowej jest wynikiem kilku czynników:

Obaw o spowolnienie wzrostu popytu na ropę i paliwa.

Rosnącej nadwyżki podaży ropy naftowej.

Zapowiedzi spotkania prezydentów USA i Rosji w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie.

Jak czytamy w komentarzu Reflex Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) zrewidowała w dół prognozy wzrostu światowej konsumpcji ropy naftowej w tym i przyszłym roku o 43 tys. bbl/d do 0,7 mln bbl/d. Dla porównania, w 2024 roku wzrost ten wyniósł 0,98 mln bbl/d. Prognozowany na ten rok światowy poziom popytu ma osiągnąć 103,84 mln blb/d, a w przyszłym roku 104,54 mln bbl/d.

Według szacunków IEA, we wrześniu światowa podaż ropy osiągnęła rekordowy poziom 108 mln bbl/d. Utrzymująca się od początku roku nadwyżka podaży ropy naftowej wynosi średnio 1,9 mln bbl/d i prognozuje się jej dalszy wzrost. W pierwszym i drugim kwartale 2026 roku nadwyżka podaży może zbliżyć się do rekordowych 5 mln bbl/d.

- Prezydent USA poinformował wczoraj o rozmowie telefonicznej z rosyjskim prezydentem oraz planowanym w najbliższym czasie spotkaniu poświęconemu zakończeniu wojny na Ukrainie. S&P Global Commodity Insights szacuje, ze w ciągu ostatnich kilku miesięcy ukraińskie ataki na infrastrukturę rosyjską doprowadziły do spadku produkcji w rosyjskich rafineriach o ponad 15%. To z kolei znalazło swoje odzwierciedlenie w spadku rosyjskiego eksportu produktów naftowych w okresie czerwiec – wrzesień o 20 % do około 1.1 mln bbl/d. Głównymi kierunkami eksportu rosyjskich produktów rafineryjnych są obecnie Ameryka Południowa i Afryka Zachodnia - czytamy w komentarzu Reflex.com.pl.

