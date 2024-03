Spadek popularności wyszukiwarek nawet o 25 procent! AI coraz popularniejsze

QUIZ PRL: Kto wtedy do szkoły chodził, musi to pamiętać! Podejmiesz wyzwanie?

Narzędzia AI zyskują coraz większą popularność. Google wyrasta poważny konkurent

Agencja Gartner ocenia, że do 2026 roku wolumen tradycyjnych wyszukiwarek spadnie o 25 proc. W zamian za to wielu konsumentów będzie korzystać z AI, wirtualnych konsultantów i czatbotów aby znaleźć w sieci poszukiwane przez nich informacje, usługi, czy towary.

– Rozwiązania generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI) będą coraz częściej zastępować tradycyjne metody wyszukiwania informacji np. przybiorą formę krótkiej rozmowy na określony temat. Zmusi to firmy do ponownego przemyślenia strategii kanałów marketingowych, tym bardziej GenAI będzie stwarzała możliwość do osadzania jej we wszystkich działach przedsiębiorstwa – stwierdził wprost Alan Antin, wiceprezes Gartner.

Co ciekawe, wielu użytkowników nawet nie wie, że obcuje z AI, a takowe było już w wyszukiwarkach, w celu skuteczniejszego "przeczesywania" internetu. Wygląda jednak na to, ze narzędzia AI mogą odebrać wyszukiwarkom część rynku.

Od ChatGPT rozpoczął się na rynku prawdziwy boom. Dwa miesiące przed jego uruchomieniem we wrześniu 2022 roku ruch wygenerowany przez narzędzia AI wyniósł 242 miliony odwiedzin. Tymczasem Writerbuddy, czyli asystent AI do pisania wyliczył, że 50 najpopularniejszych narzędzi AI od września 2022 roku do sierpnia 2023 roku wygenerowało ponad 24 miliardy odwiedzin, a ChatGPT odpowiadał za 60 proc. ruchu przyciągając 14 miliardów użytkowników. Drugi był chatbot Character.ai (3,8 mld odwiedzin), a trzeci Quillbot z 1,1 mld odwiedzin.

- Wyniki badania za 2023 r. firmy doradczej Deloitte wskazują, że ten trend nie omija także Polski. O zdanie na temat AI zapytano aż 2 tysiące internautów w wieku od 18 do 65 lat i okazało się, że nie mają zamiaru stronić od rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Jedna czwarta z respondentów już teraz przyznała się do używania rozwiązań do generowania grafiki, „na próbę”. 30 procent sięga po takie rozwiązania często, bo raz w tygodniu, a co dziesiąty zapytany korzysta z tego przynajmniej raz dziennie. Nie oznacza to jednak, że polscy użytkownicy sieci używają tego do pracy. Ci są wręcz w mniejszości, bo tak robi tylko 20procent zapytanych - czytamy w raporcie Semscore.

Z raportu Gartnera wynika, że 81 proc. respondentów wykorzystuje, lub rozważa wykorzystanie GenAI. Jednak w porównaniu do Google, to dalej nie są aż tak ogromne liczby. W 2023 roku najpopularniejsza przeglądarka notowała 88,3 mld wejść miesięcznie.

Firmy muszą szykować się na zmianę. AI zagraża nie tylko wyszukiwarkom

Gartner przewiduje, że spadek popularności wyszukiwarek wyniesie 25 proc. co jest sporym znakiem ostrzegawczym dla firm, które opierają się na ich wykorzystaniu.

- Nie jest żadną tajemnicą, że wyścig zbrojeń trwa. Po jednej stronie jest AI przygotowująca i optymalizująca treści pod kątem wyszukiwarek, po drugiej też jest AI, której zadaniem jest ograniczenie wyników sztucznie przygotowanych. Może zalać nas bowiem tsunami treści sporządzonych przez sztuczną inteligencję o mizernej jednak jakości. Firmy takie jak Google zapewniają jednak, że trzymają rękę na pulsie i że to jakość materiałów będzie wciąż najważniejsza dla sukcesu w organicznych wynikach wyszukiwania – opisuje Marcin Stypuła.

Również twórcy AI pracują nad konkurencyjność rozwiązań w celu polepszenia jakości treści generowanej przez sztuczną inteligencję. Wiele będzie zależało również od przepisów, nad którymi pracują zarówno państwa Europejskie, czy USA, które będę regulowały funkcjonowanie AI.

Jak czytamy w informacji prasowej Semcore, menadżęrowie sklepów internetowych, którzy zajmowaniem się pozycjonowaniem firm w wyszukiwarkach Google, Bing, czy Yahoo powinni poważnie traktować analizy Gartnera. Nagle może się okazać, że dobre pozycjonowanie w Google nie wystarczy i firma musi być cyfrowo uwzględniana również przez modele sztucznej inteligencji.

– Już dziś warto pomyśleć nad dywersyfikacją. Google i jego systemy tonie może być jedyne narzędzie wykorzystywane przez marketingowców. Trzeba spojrzeć nawyszukiwarki drugiego lub nawet trzeciego wyboru. Zainwestować w programy płatne. Aszczególnie mocno śledzić możliwości, które będzie dawała nam AI i jak najszybciejwykorzystywać ją, gdy może pomóc naszej marce - mówił Marcin Stypula, właściciel i SEO Semcore.

