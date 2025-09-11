Baryłka ropy WTI spadła o 0,38 proc. do 63,43 USD, a Brent o 0,33 proc. do 67,27 USD

Donald Trump zakwestionował wtargnięcie Rosji w polską przestrzeń powietrzną po ataku 19 dronów

Zapasy ropy w USA wzrosły o 3,94 mln baryłek, sygnalizując słabszy popyt na surowiec

Analitycy CitiGroup prognozują spadek ceny ropy Brent do nieco ponad 60 USD za baryłkę

Trump reaguje na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

Prezydent USA Donald Trump po raz pierwszy skomentował naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. W nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez 19 bezzałogowców, które zostały zestrzelone przez polskie siły zbrojne.

"O co chodzi z Rosją, z naruszeniem przestrzeni powietrznej Polski za pomocą dronów? Zaczyna się" - napisał Trump na swoim portalu Truth Social. To pierwsza reakcja amerykańskiego prezydenta na atak dronów rosyjskich, który Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Polski oceniło jako "akt agresji i bezprecedensowe zdarzenie".

Rosnące napięcia geopolityczne wpływają na rynek ropy

Rynek ropy naftowej reaguje nerwowo na eskalację napięć między Rosją a Zachodem. Unia Europejska nazwała naruszenie polskiego terytorium "agresywnym i lekkomyślnym aktem" oraz zapowiedziała znaczne zaostrzenie sankcji wobec Rosji i jej sojuszników.

Wcześniej Trump zażądał od UE nałożenia ceł sięgających 100 proc. na Indie i Chiny, wywierając presję na Rosję w celu zakończenia wojny w Ukrainie. Mukesh Sahdev z Rystad Energy AS ostrzega, że "stanowisko państw Zachodu wobec Rosji staje się coraz bardziej twarde" i rynek ropy powinien przygotować się na większą zmienność.

Wzrost zapasów ropy w USA obciąża ceny surowca

Amerykański Departament Energii (DoE) poinformował o znacznym wzroście zapasów ropy naftowej w ubiegłym tygodniu. Zapasy ropy wzrosły o 3,94 mln baryłek (+0,94 proc.) do 424,65 mln baryłek, co sygnalizuje słabszy popyt na surowiec na największym rynku światowym.

Dodatkowo zapasy benzyny zwiększyły się o 1,46 mln baryłek (+0,67 proc.) do 220 mln baryłek, a rezerwy paliw destylowanych wzrosły aż o 4,72 mln baryłek (+4,07 proc.) do 120,638 mln baryłek. Mimo wzrostu, zapasy pozostają poniżej sezonowej średniej 5-letniej.

Prognozy cen ropy - analitycy przewidują dalsze spadki

Analitycy CitiGroup utrzymują pesymistyczne prognozy dla cen ropy naftowej, przewidując spadek ceny ropy Brent do nieco ponad 60 USD za baryłkę do końca roku. "Na globalnych rynkach ropy trwa 'przeciąganie liny' pomiędzy pesymistycznymi fundamentami a podwyższonym ryzykiem geopolitycznym" - oceniają eksperci banku.

Chociaż kraje OPEC+ zgodziły się na zwiększenie produkcji ropy o 137.000 baryłek dziennie, efektywny wzrost wyniesie prawdopodobnie tylko 60.000-96.000 baryłek dziennie. Poza kartelem, produkcja w Norwegii, Gujanie i Brazylii osiągnęła rekordowe poziomy, co dodatkowo obciąża rynek.

Aktualne notowania ropy naftowej

Na zamknięciu sesji baryłka ropy West Texas Intermediate (WTI) w dostawach na najbliższy miesiąc kosztowała na NYMEX w Nowym Jorku 63,43 USD, co oznacza spadek o 0,38 proc. Ropa Brent na ICE była wyceniana po 67,27 USD za baryłkę, notując spadek o 0,33 proc.