Apel do Ursuli von der Leyen w kwestii nowych taryf dla pomp ciepła

- 22 stycznia 2024 r. koalicja 19 organizacji europejskich (…) wystosowała pilny apel do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Organizacje ostrzegają, że nieoczekiwane opóźnienie w ogłoszeniu Planu działania na rzecz pompy ciepła (…) zagraża transformacji energetycznej Europy – podaje Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła.

Kryzys branży pomp ciepła

- Polski rynek pomp ciepła wyraźnie wyhamował (…) Dziś polski rynek pomp ciepła bardzo potrzebuje kompleksowego wsparcia regulacyjnego. Przekonują o tym wyniki sprzedaży i narastająca tendencja spadkowa, która mocno niepokoi - podaje Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła.

W tej samej publikacji wyrażono opinie, że obecne realia mogą zniechęcać do inwestycji w pompy ciepła i zachęcać do pozostania przy paliwach kopalnych.

Rewolucyjne plany UE w kwestii paliw kopalnych. Przejście na pompy ciepła nieuchronne?

Na rok 2040 zaplanowano całkowite odejście od wykorzystania paliw kopalnych do ogrzewania i chłodzenia budynków w UE. Oznaczałoby to, że tradycyjne piece na węgiel odejdą do historii. To stwarza ogromną szansę dla rynku pomp ciepła. Z tego powodu potrzebne są zachęty inwestycyjne, aby energetyczna transformacja miała szansę się odbywać bez drastycznych kosztów dla odbiorców indywidualnych.

