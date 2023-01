Specjalny zasiłek opiekuńczy. Jakie kryteria trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie? Ile ono wynosi?

Specjalny zasiłek opiekuńczy 2023

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

* nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

* rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

- w celu sprawowania stałej opieki nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy 2023 - kryterium dochodowe

Świadczenie przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto.

Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, uważa się dochód następujących członków rodziny:

W przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:

* osoby wymagającej opieki;

* rodziców osoby wymagającej opieki;

* małżonka rodzica osoby wymagającej opieki;

* osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko.

W przypadku, gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:

* osoby wymagającej opieki,

* małżonka osoby wymagającej opieki,

* osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko.

Ile wynosi specjalny zasiłek opiekuńczy 2023

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 620 zł miesięcznie. Za niepełne miesiące kalendarzowe zasiłek wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień.

Gdzie złożyć wniosek?

Żeby otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy potrzebne będzie złożenie wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć:

* kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

* zaświadczenie oświadczenie o dochodach.

