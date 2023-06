Spółka z Seszeli udostępnia dane Polaków za 40 zł. Polski rząd "nie może nic z tym zrobić"

Dane z ksiąg wieczystych dostępne dzięki portalowi na Seszelach. Rząd rozkłada ręce

"Serwis pozwala namierzyć księgę wieczystą zupełnie inaczej niż resort, który wymaga znajomości jej numeru. Wystarczy wyłącznie numer albo lokalizacja działki" - informuje portal Interia przypominając, że sprawa nie jest niczym nowym. Już w 2013 roku miał miejsce wyciek danych 16 mln hipotek, które przejął serwis zarejestrowany na Seszelach.

"Ponieważ źródłem danych jest Ministerstwo Sprawiedliwości, mają Państwo gwarancję, że dane uwidocznione na naszym portalu odpowiadają danym zawartym w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych. Zawracamy uwagę, iż z uwagi na fakt, że dane te pochodzą z systemu informatycznego kontrolowanego przez podmiot trzeci, serwis (...) nie ponosi odpowiedzialności za ich treść" - brzmi fragment komunikatu ze strony serwisu cytowany przez Interię.

Co na to polski rząd? Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński podkreślił, że choć jest to proceder nielegalny to nie mają możliwości zakazania go, ponieważ odbywa się poza granicami naszego kraju.

Spółka zainkasowała 4,4 mln zł. Ministerstwo Sprawiedliwości odcięło się od sprawy

Z oficjalnej korespondencji, której fragmenty przytacza Interia wynika, że ministerstwo sprawiedliwości pod przywództwem Zbigniewa Ziobry odcina się od sprawy. W 2017 roku resort złożył doniesienie do prokuratury jednak śledztwo zostało umorzone.

Wspomniane dane były dostępne w okresie od listopada 2019 roku do kwietnia 2020 roku po decyzji głównego geodety kraju w rządowym serwisie geoportal.gov.pl. Po interwencji Urzędu Ochrony Danych Osobowych został zablokowany ponieważ mógł przyczynić się do narażenia osób na kradzież tożsamości.

Od 2017 roku, w ciągu czterech lat spółka zainkasowała ponad 4 mln zł - informuje portal Interia.

