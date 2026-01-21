Trump, Nawrocki i Domański w Davos! W tle wielki spór celny z USA z UE

Minister Domański w Davos podkreśla, że UE musi być stanowcza wobec amerykańskich gróźb ceł, jednocześnie preferując deeskalację napięć.

Groźby ceł karnych ze strony USA, o których mówił Donald Trump, dotyczą ośmiu państw europejskich i są związane z kwestią Grenlandii.

W środę na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos zaplanowano debatę o obronności Europy z udziałem m.in. prezydenta Nawrockiego oraz specjalne wystąpienie Donalda Trumpa.

Forum w Davos, trwające do 23 stycznia, to platforma do dyskusji o kluczowych globalnych wyzwaniach, takich jak sankcje na Rosję, przyszłość energetyki czy współpraca w skonfliktowanym świecie

Stanowisko Polski i UE wobec gróźb celnych USA

Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, które odbywa się pod hasłem „Duch dialogu”, pojawiły się głosy wskazujące na rosnące napięcia w handlu międzynarodowym. Minister finansów Andrzej Domański w wywiadzie dla amerykańskiej stacji CNBC jasno określił, jak Unia Europejska powinna zareagować na groźby wprowadzenia karnych ceł przez Stany Zjednoczone.

W wywiadzie dla amerykańskiej stacji CNBC minister finansów Andrzej Domański podkreślił, że kluczowy spór celny z USA wymaga od Unii Europejskiej zajęcia stanowczego stanowiska. Jednocześnie zaznaczył, że eskalacja konfliktu nie leży w niczyim interesie. - Deeskalacja jest oczywiście preferowaną drogą - podkreślił Domański. Dodał również, że wspólnota europejska musi działać jednomyślnie. - Nie ma potrzeby dalszego eskalowania tej sytuacji, ale jednocześnie europejska odpowiedź musi być zdecydowana i powtórzę: nikt nas nie podzieli – powiedział minister, wysyłając jasny sygnał o jedności UE w obliczu zewnętrznych nacisków.

Jakie są źródła napięć w relacjach transatlantyckich?

Komentarze ministra Domańskiego są bezpośrednią odpowiedzią na niedawne zapowiedzi Donalda Trumpa. W sobotę były prezydent USA zagroził, że od 1 lutego 2026 roku nałoży 10-procentowe cła na osiem państw europejskich: Danię, Norwegię, Szwecję, Francję, Niemcy, Holandię, Finlandię oraz Wielką Brytanię. Powodem ma być ich postawa wobec amerykańskich roszczeń dotyczących Grenlandii.

Zapowiedź Donalda Trumpa dotycząca nałożenia 10-procentowych ceł na kluczowe kraje europejskie stanowi bezpośrednie tło dla dyskusji o konkurencyjności europejskiej gospodarki. Trump argumentuje, że USA muszą przejąć kontrolę nad bogatą w surowce i strategicznie położoną wyspą, która formalnie jest duńskim terytorium zależnym. Jak podają źródła, w kontekście swoich roszczeń „nie wykluczył przy tym użycia siły”. Taka retoryka budzi poważne obawy o stabilność relacji transatlantyckich i przyszłość globalnego handlu.

Środa w Davos: Debaty o obronności i przemówienie Trumpa

Wystąpienie ministra finansów to tylko część intensywnego programu Światowego Forum Ekonomicznego. Środa okazała się dniem kluczowych debat i wystąpień, które dotykały nie tylko gospodarki, ale również bezpieczeństwa. W porannej debacie zatytułowanej „Czy Europa jest w stanie się obronić?” wziął udział prezydent Karol Nawrocki. W dyskusji towarzyszyli mu sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Tego samego dnia, po południu, zaplanowano specjalne, blisko godzinne przemówienie prezydenta USA Donalda Trumpa, którego wypowiedzi są zawsze uważnie śledzone przez światowych liderów. Wizyta i głos polskiego ministra, jakim był Andrzej Domański w Davos, wpisują się w szeroki kontekst rozmów o przyszłości, gdzie ekonomia nierozerwalnie łączy się z geopolityką. Program forum obejmował także około 60 innych paneli, w tym dyskusje o wpływie sankcji na Rosję z udziałem Swiatłany Cichanouskiej, rozmowy o Bliskim Wschodzie czy wystąpienia liderów Argentyny i Egiptu, co pokazuje, jak szerokie spektrum tematów poruszane jest na tym prestiżowym szczycie.

