Wybory w USA

Kamala Harris to milionerka. Oto majątek konkurentki Trumpa

Wybory w USA juz jutro. Sondaże są niezwykle wyrównane. Sprawdziliśmy jaki majątek ma konkurentka Donalda Trumpa. Kandydatka Demokratów na urząd prezydenta Kamala Harris już w tym roku zacznie pobierać ok. 8,2 tys. dol miesięcznie emerytury (ok. 32 tys. zł). Dwa lata później otrzyma drugie, federalne świadczenie emerytalne. Aktualnie, będąc wiceprezydentem USA zarabia 235 tys. dol. rocznie. Gdyby wygrała wyścig do Białego Domu, to jej pensja wzrosłaby do 400 tys. dolarów. Jaki majątek posiada Kamala Harris?