Od 13 września w ofercie Lidla znajdziesz kurtki i kamizelki (od 39,99 zł), obuwie (39,99 zł) oraz odzież sportową z rabatami do 30%, idealne na chłodniejsze dni i treningi.

Kurtki i kamizelki posiadają technologię BIONIC FINISH®ECO chroniącą przed wilgocią i zabrudzeniami, a także elementy odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo.

W kolekcji są również spodnie dresowe z recyklingu (34,99 zł), legginsy (29,99 zł), koszulki (17,99 zł) oraz szorty (24,99 zł), zapewniające komfort podczas aktywności.

Oferta obejmuje także akcesoria do jogi i pilatesu (22,99 zł) oraz praktyczną torbę sportową (44,99 zł).

Kurtki i kamizelki na chłodniejsze dni w promocji Lidla

Od 13 września w ofercie Lidla znajdą się kurtki damskie i męskie CRIVIT w cenie 39,99 zł/szt. – to o 20% taniej. Dzięki technologii BIONIC FINISH®ECO materiał zyskuje ochronę przed wilgocią i zabrudzeniami, a dodatkowe elementy odblaskowe zwiększają bezpieczeństwo podczas biegania po zmroku. Dla pań przygotowano także kamizelki funkcyjne w tej samej cenie, wyposażone w praktyczne szczeliny wentylacyjne oraz powłokę chroniącą tkaninę.

Obuwie i dresy dla komfortu treningu

W sportowej kolekcji nie zabrakło również butów CRIVIT – dostępnych 20% taniej w cenie 39,99 zł/para. Oferta obejmuje zarówno modele damskie, jak i męskie. Dla fanów aktywności w pomieszczeniach przygotowano spodnie dresowe męskie z materiału pochodzącego z recyklingu – w promocyjnej cenie 34,99 zł/para (30% taniej). W sprzedaży pojawią się także bluzy dresowe damskie (49,99 zł/szt.) oraz spodnie w komplecie za 34,99 zł/para, co pozwala stworzyć wygodny i modny zestaw treningowy.

Legginsy, koszulki i szorty funkcyjne

Funkcjonalność i wygoda to podstawa – dlatego kolekcja CRIVIT obejmuje również legginsy damskie za 29,99 zł/para oraz koszulki męskie w cenie 17,99 zł/szt.. Uzupełnieniem oferty są szorty męskie za 24,99 zł/para, które sprawdzą się zarówno na siłowni, jak i podczas codziennych aktywności.

Akcesoria do jogi i pilatesu

Dla osób ceniących spokojniejsze formy ruchu przygotowano akcesoria do ćwiczeń typu mind & body. W sprzedaży pojawią się m.in. poduszki balansujące, zestawy kostek, piłki czy obręcze – każdy z produktów dostępny będzie w cenie 22,99 zł/szt. lub zestaw. To propozycja, która pozwala urozmaicić codzienny trening i zadbać o równowagę oraz mięśnie głębokie.

Torba sportowa– praktyczny dodatek

Nowa kolekcja to także torba sportowa CRIVIT w cenie 44,99 zł/szt., wyposażona w dodatkowe przegrody na zamek i kieszenie z siateczki, idealne do przechowywania maty czy bidonu. To praktyczny gadżet, który ułatwi organizację treningowych wyjść.

