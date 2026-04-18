Zygmunt Solorz spotkał się z Donaldem Trumpem w USA, by rozmawiać o potencjalnych, znaczących inwestycjach w amerykańskie technologie energetyczne, sztuczną inteligencję i sektor kosmiczny.

Polski miliarder wyraził uznanie dla wizji Trumpa i zadeklarował chęć inwestowania w USA.

Wizyta obejmowała także rozmowy z przedstawicielami Białego Domu, szefem OpenAI Samem Altmanem oraz Kamem Ghaffarianem z X-Energy

Solorz już zainwestował w firmę kosmiczną Axiom Space i planuje dalsze inwestycje w USA oraz rozwój projektów energetycznych i AI w Polsce, w tym technologii SMR.

Spotkanie Solorza z Trumpem w USA

Polski miliarder Zygmunt Solorz uczestniczył w spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem, które odbyło się w Trump Winery w Charlottesville. W rozmowach towarzyszyła mu żona Justyna Kulka oraz współpracownik.

Według informacji przekazanych przez biuro prasowe biznesmena, rozmowy dotyczyły potencjalnych inwestycji w kluczowych sektorach nowoczesnej gospodarki. W centrum uwagi znalazły się technologie energetyczne, rozwój sztucznej inteligencji oraz projekty związane z eksploracją kosmosu.

- "Wyraziłem prezydentowi Trumpowi uznanie dla jego wizji i przywództwa oraz zamiar dokonania znaczących inwestycji w Stanach Zjednoczonych, niekwestionowanym centrum innowacji technologicznych. Współpraca w dziedzinie energetyki, sztucznej inteligencji i kosmosu ma ogromny potencjał, aby napędzać wzrost gospodarczy w obu naszych krajach. Jestem dumny, że mogę pomóc w zawieraniu nowych umów, które wzmocnią więzi między USA a Polską na kolejne pokolenia – powiedział Zygmunt Solorz, cytowany w komunikacie prasowym."

Inwestycje w energetykę i nowe technologie

Spotkanie było częścią szerszej strategii budowania relacji inwestycyjnych w USA. Wcześniej, 3 grudnia, Solorz prowadził rozmowy z przedstawicielami Białego Domu dotyczące współpracy gospodarczej i możliwych partnerstw między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Istotnym elementem tych działań są kontakty z firmami technologicznymi. Biznesmen spotkał się m.in. z Samem Altmanem, szefem OpenAI, aby omówić rozwój infrastruktury AI w Polsce, w tym centrów danych oraz źródeł energii dla nowoczesnych systemów.

Współpraca z X-Energy i sektor kosmiczny

Kluczową rolę odgrywa także współpraca z Kamem Ghaffarianem, założycielem Axiom Space i X-Energy. Rozmowy dotyczyły m.in. technologii jądrowych oraz wdrażania reaktorów IV generacji.

"Jestem głęboko przekonany, że długoterminowa strategia rozwoju energetyki i przemysłu Polski powinna uwzględniać systemy małych reaktorów modułowych [SMR - red.] opracowane przez X-energy – i jestem głęboko przekonany, że X-energy jest właściwym partnerem dla firm o dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną o zerowej emisji dwutlenku węgla – powiedział Zygmunt Solorz."

Relacje te mają już wymiar finansowy — wiosną ubiegłego roku Solorz zainwestował w Axiom Space, rozwijającą technologie kosmiczne.

Prywatnie - według służb prasowych miliardera, rozmowa dotyczyła m.in. boksu, którego obaj są fanami. Zygmunt. Solorz przyczynił się swojego czasu do popularyzacji dyscypliny w Polsce dzięki transmisjom w kanałach Polsatu.

PTNW - Miłosz Bembinow