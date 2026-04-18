Poczucie bogactwa jest subiektywne i zależy od osobistych oczekiwań oraz porównań społecznych, a nie od konkretnej kwoty na koncie.

Nawet osoby posiadające miliony dolarów często nie czują się bogate, a Polacy wskazują próg 10-15 tys. zł netto miesięcznie na osobę jako wyznacznik bogactwa.

Dodatkowe pieniądze zwiększają dobrostan tylko do pewnego poziomu (np. ok. 200 tys. dolarów rocznie), po czym ich wpływ na szczęście maleje.

Pogoń za bogactwem jest napędzana przez adaptację hedoniczną i rosnące aspiracje, co sprawia, że „wystarczająco dużo” stale się oddala.

Paradoks bogactwa: dlaczego nawet milionerzy nie czują się zamożni?

Wydaje się to absurdalne, ale posiadanie miliona dolarów na koncie wcale nie gwarantuje poczucia finansowego komfortu. Pokazują to twarde dane. Jedno z najbardziej wymownych badań w tym temacie przeprowadziła firma Fidelity Investments. Okazało się, że aż 42% ankietowanych, którzy posiadali aktywa o wartości co najmniej miliona dolarów, wcale nie uważało się za ludzi bogatych. Co więcej, na pytanie o to, gdzie zaczyna się prawdziwe bogactwo, wskazywali kwotę rzędu 7,5 miliona dolarów.

To zjawisko ma swoją nazwę – to adaptacja hedoniczna. Mówiąc prościej: człowiek błyskawicznie przyzwyczaja się do lepszego. Nowy, wyższy standard życia bardzo szybko staje się normą, a apetyt rośnie w miarę jedzenia. Prawdziwe poczucie bogactwa wydaje się uciekać tym, którzy mają najwięcej, bo ich oczekiwania rosną równie szybko, co stan konta. To dlatego pogoń za konkretną liczbą często przypomina próbę złapania horyzontu.

Ile trzeba zarabiać w Polsce? Polacy wskazują konkretne kwoty

Skoro milionerzy czują niedosyt, to gdzie leży granica zamożności według Polaków? Tu z pomocą przychodzą krajowe badania opinii publicznej. Choć, jak już wiemy, bogactwo jest subiektywne, to pewne liczby pozwalają uchwycić społeczne wyobrażenie na ten temat. Wskazują one jasno, ile trzeba zarabiać, by w opinii innych uchodzić za osobę zamożną.

Według badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), Polacy najczęściej wskazują, że próg bogactwa zaczyna się od zarobków na poziomie 10-15 tys. zł netto miesięcznie na osobę. Warto się na chwilę zatrzymać przy tej liczbie. Oznacza to, że czteroosobowa rodzina, aby być postrzeganą jako bogata, musiałaby dysponować łącznym miesięcznym dochodem na poziomie od 40 do 60 tys. zł netto. Jednocześnie autorzy badania podkreślają, że odpowiedzi były bardzo zróżnicowane. To tylko potwierdza tezę, że bogactwo dla każdego może oznaczać coś zupełnie innego.

Źródło: "Rzeczpospolita", Bizblog.pl

