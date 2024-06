Sprzedają miejsca parkingowe za 280 tys. zł. Garaże pilnie poszukiwane

QUIZ PRL. Kto chodził wtedy do szkoły, musi to pamiętać! 15/15 tylko dla prymusów

Coraz więcej chętnych na garaże i miejsca postojowe

W kwietniu 2024 r., zgodnie z danymi Otodom Analytics, liczba wyszukiwań lokali na wynajem z miejscami parkingowymi była o 60 proc. wyższa niż rok wcześniej.

– "Spodziewamy się, że w perspektywie kolejnych miesięcy ta podaż będzie dalej rosła, podobnie zresztą jak popyt. Posiadanie garażu jest obecnie w Polsce priorytetem znacznie ważniejszym od balkonu, ogródka, windy czy klimatyzacji i to niezależnie od pory roku" – mówi Karolina Klimaszewska, starsza analityczka Otodom, cytowana przez bankier.pl

Analizując siedem głównych miast, najwięcej mieszkań na sprzedaż z garażem jest w Katowicach i Trójmieście – dotyczy to aż 75 proc. wszystkich ogłoszeń. Trójmiasto charakteryzuje się też największą ofertą nieruchomości na wynajem z garażami (59 proc.). Dla porównania, najniższy odsetek tego typu ofert odnotowano z kolei w Poznaniu (42 proc.).

Ile kosztuje garaż i miejsce postojowe?

W ogłoszeniach dotyczących sprzedaży wolnostojących garaży ceny w wielu przypadkach zwłaszcza w przypadku nieruchomości murowanych, przekraczają nawet 200 tys. zł. Najwyższe stawki w Warszawie to odpowiednio 280 i 270 tys. zł. W obu przypadkach oferty dotyczą sprzedaży 16-metrowych murowanych garaży na warszawskim Starym Żoliborzu. Jeśli przyjęlibyśmy stawkę za metr kwadratowy, oba garaże byłyby wycenione odpowiednio na 17 500 zł/mkw. i 16 875 zł/mkw. Dla porównania, to drożej niż za mieszkanie - średnia cena ofertowa mieszkania na warszawskim rynku wtórnym w I kw. 2024 r. wyniosła 14 380 zł/mkw. Za miejsce postojowe w garażu podziemnym można zapłacić nawet 250 tys.

W mniejszych miastach też drogo

Podobne stawki są w innych dużych miastach. Zarówno w Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku czy Gdyni, rzadko pojawiają się ofert poniżej 90 tys. zł, są też stawki nawet 200 tys. zł. Najczęściej w ogłoszeniach sprzedający żądają pomiędzy 100 a 150 tys. zł.

Nieco tańsze garaże i miejsca postojowe w halach garażowych są w Poznaniu i w Łodzi, gdzie ceny są w przedziale od 50 do 75 tys. zł. W Zielonej Górze i Opolu ceny za murowane to od 70 tys. zł. do 100 tys. zł.

