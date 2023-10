Sprzedaż Barbie rośnie jak na drożdżach! Szczyt dopiero na święta?

Pieniądze to nie wszystko

Barbie pod choinkę. Będzie hit

Wszystko wskazuje na to, że najlepszy czas dla firmy Mattel nadchodzi. Firma kreśli z rozmachem plany na przyszłość. Wyszła nowa kolekcja lalek nawiązująca do popularnego ostatnio filmu. Do sprzedaży wprowadzono też replikę trzypiętrowego DreamHouse Barbie. Te zabawki mogą stać się prawdziwym gwiazdkowym hitem. Przedstawiciele firmy zapewniają, że pierwsza fala produktów powiązana z hitem kinowym została wyprzedana. Druga edycja zaplanowana jest na listopad-grudzień. Zatem już niebawem fani lalki Barbie mogą wypatrywać w sklepach nowości. Wiele z tych gadżetów zapewne znajdzie się pod świąteczną choinką.

Lalka Barbie produkowana przez przedsiębiorstwo Mattel, to jedna z najlepiej sprzedających się zabawek i jednocześnie najbardziej znanych ikon kultury masowej. Barbie to najpopularniejsza lalka na świecie. Kultowa zabawka została stworzona przez Ruth Handler w 1958 na podstawie przeznaczonej dla dorosłych niemieckiej lalki Lilli. Barbie zadebiutowała 9 marca 1959 na nowojorskich targach zabawek, po wykupieniu praw do Lilli przez założone przez Ruth i Elliotta Handlerów przedsiębiorstwo Mattel.

Nazwa Barbie jest zdrobnieniem od imienia córki Ruth Handler, Barbary, dla której Ruth kupiła egzemplarz Lilli podczas pobytu w Szwajcarii. Pełne nazwisko lalki to Barbara Millicent Roberts. Stanowi ono tylko część wymyślonej biografii, w której występują między innymi chłopak Barbie – Ken[2] i jej przyjaciółki – Midge i Teresa. Barbie ma również trzy młodsze siostry o imionach Skipper, Stacie i Chelsea.

