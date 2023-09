i Autor: SHUTTERSTOCK średnia krajowa

Zarobki w Polsce

PiS obiecuje wielką podwyżkę pensji do 10 000 złotych!

W 2023 roku średnia krajowa płaca to blisko 7,5 tys. zł brutto. Okazuje się, że za cztery lata może ona dojść do blisko 10 tys. zł. Takie prognozy ma obecny polski rząd. Jak to możliwe, by zarobki w Polsce aż tak znacznie wzrosły w ciągu raptem czterech lat? Przypomnijmy, że średnie wynagrodzenie w Polsce w 2019 roku wynosiło blisko 5 tys. zł brutto. Zatem wizja rządzących może być realna.