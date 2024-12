Starą suszarkę czy opiekacz oddasz na pocztę. Rusza ekologiczna akcja

Firma związana z CCC ogłasza upadłość. To już kolejna taka sytuacja w ciągu ostatnich tygodni

Poczta Polska zbiera RTV i AGD

Stary mały sprzęt RTV i AGD będzie można oddać na poczcie. Na razie taka możliwość będzie w Warszawie (52 placówki), Piasecznie, Płocku, Siedlcach, Radomiu, Żyrardowie oraz Ostrołęce, w Katowicach, Częstochowie, Sosnowcu, Gliwicach, Rybniku, Bytomiu, Tychach, Chorzowie i Zabrzu oraz Łodzi.

W wybranych urzędach pocztowych do specjalnie oznakowanych pojemników będzie można wrzucać drobne elektrośmieci: żelazka, czajniki elektryczne, routery, telefony komórkowe, zegarki czy zabawki elektryczne. Na ekologicznych kartonowych kontenerach znajdują się wskazówki dotyczące urządzeń, które mogą do nich trafić. Zużyte baterie zbierane są do oddzielnych pojemników.

Specjalna ekoakcja poczty

Odpady będą odbierane i przewożone do wyspecjalizowanych punktów recyklingu. Poczta Polska zwraca uwagę, że elektrośmieci zawierają zarówno cenne surowce, jak i substancje szkodliwe, które mogą negatywnie wpływać na środowisko. "Wszystkie elektrośmieci zbierane przez firmy takie jak MB Recycling i Terra Recycling są przetwarzane. Odzyskuje się z nich cenne substancje i materiały: metale żelazne, nieżelazne, tworzywa sztuczne. Surowce te wykorzystywane są przy produkcji nowych urządzeń i produktów" - wyjaśniła spółka.

"Rozszerzenie oferty o zbiórkę drobnego AGD jest naturalnym krokiem w rozwijaniu naszych usług proekologicznych. (...) Wierzymy, że ten projekt spotka się z dużym zainteresowaniem i stanie się kolejnym krokiem w budowaniu bardziej ekologicznej przyszłości - podkreśla w komunikacie wiceprezes Poczty Polskiej ds. sprzedaży Piotr Szajczyk.

Poczta Polska dodała, że jeśli ta inicjatywa, podobnie jak zbiórka baterii, spotka się z dużym zainteresowaniem klientów, planuje ustawienie pojemników także w innych placówkach.