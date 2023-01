i Autor: getty images

Kredyty

Stopy procentowe nie rosną, ani nie spadają. Ale kredyt będzie tańszy

Rada Polityki Pieniężnej na styczniowym posiedzeniu zdecydowała się na nie podnoszenie stóp procentowych. Jak wskazuje HRE Investments - oznacza to, że w praktyce oprocentowanie kredytów spadnie, co przełoży się na obniżkę rat. Choć spadek oprocentowania będzie raczej niewielki, to niewątpliwie przesunie się w kierunku oczekiwanym przez kredytobiorców.