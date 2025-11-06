Obniżka stóp procentowych o 1,5% pozwoli zaoszczędzić 20 mld zł na obsłudze długu publicznego w ciągu 2 lat, co jest kluczowe w obliczu rosnącego zadłużenia.

NBP przewiduje, że inflacja może osiągnąć cel 2,5% już w przyszłym miesiącu, a w horyzoncie 2 lat utrzyma się w przedziale 2,5% +/- 1 pkt proc., co świadczy o skuteczności dotychczasowych działań.

Prezes NBP Adam Glapiński podkreśla, że polskie stopy procentowe są zbliżone do gospodarek rozwiniętych (USA, Norwegia), a niższe w strefie euro wynikają ze stagnacji tamtejszej gospodarki.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) dokonała już pięciu obniżek stóp procentowych w 2025 roku, łącznie o 1,5 punktu procentowego, co było szybsze niż oczekiwano i ma na celu stabilizację cen

Dlaczego RPP ponownie obniżyła stopy procentowe?

Listopadowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej stanowi piątą redukcję stóp procentowych w 2025 roku, kontynuując cykl luzowania polityki pieniężnej. Od początku roku RPP obniżyła stopy łącznie o 1,5 punktu procentowego. Pierwsza obniżka miała miejsce w maju (0,5 p.p.), a kolejne następowały w lipcu, wrześniu i październiku (każda po 0,25 p.p.). Jak wskazuje prezes NBP, te działania mają wymierny wpływ na finanse publiczne. Obniżka stóp procentowych o 1,5 proc. w ciągu roku pozwoli na zaoszczędzenie 20 mld zł na obsłudze długu w perspektywie dwóch lat.

Adam Glapiński podkreśla, że choć rosnący dług publiczny jest czynnikiem negatywnym dla gospodarki, to właśnie obniżki stóp procentowych istotnie zmniejszają koszty jego obsługi. Jednocześnie wskazał na pozytywne sygnały płynące z rynku. – Nasza gospodarka od dawna rośnie w solidnym tempie – mówił prezes NBP. Dodał, że korzystnym zjawiskiem dla utrzymania niższej inflacji jest spadająca dynamika płac.

Jaka będzie inflacja w Polsce w najbliższym czasie?

Głównym celem Narodowego Banku Polskiego pozostaje stabilizacja cen. Adam Glapiński jest optymistą co do najbliższej przyszłości. – Możliwe, że w przyszłym miesiącu inflacja wyniesie 2,5 proc., co oznaczałoby, że będzie idealnie w celu NBP – podkreślał. Zdaniem prezesa NBP, w horyzoncie dwóch lat inflacja w Polsce powinna utrzymywać się na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym, czyli 2,5 proc. z dopuszczalnym odchyleniem +/- 1 pkt proc.

Prezes NBP odniósł się do tych prognoz ekonomistów, stwierdzając, że często są one "z palca" i nie można precyzyjnie przewidzieć, kiedy i jak będą się zmieniać stopy procentowe, gdyż RPP podejmuje decyzje na bieżąco, w oparciu o napływające dane.

Co dalej ze stopami procentowymi NBP?

Prezes NBP zaznaczył, że przyszłe decyzje będą podejmowane w zależności od napływających informacji z gospodarki. – Musimy ustabilizować ceny i musimy utrwalić ich niski i stabilny poziom – mówił Glapiński. Wśród potencjalnych zagrożeń wymienił system ETS 2, który może doprowadzić do wzrostu inflacji nawet o 2 punkty procentowe. Koniunktura w strefie euro, określona jako bliska stagnacji, jest powodem, dla którego Europejski Bank Centralny utrzymuje niższe stopy. Prezes NBP wyjaśnia, że obecne stopy procentowe NBP są zbliżone do poziomu w najbardziej rozwiniętych gospodarkach, jak USA czy Norwegia. W naszym regionie Polska ma niższe stopy niż Węgry i Rumunia, a nieznacznie wyższe niż Czechy. To, w połączeniu ze słabą koniunkturą, daje RPP pole do działania, jednak ostateczne decyzje pozostają otwarte i uzależnione od danych.

