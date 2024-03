Stopy procentowe w dół! Będą mniejsze raty kredytów

Za co doliczają sobie sklepy? Będziesz w szoku

Ekonomiści pytani przez Reuters, prognozowali utrzymanie stóp procentowych w Szwajcarii na poziomie 1,75%. Jednak tamtejszy bank centralny zaskoczył wszystkich. Stopy procentowe w Szwajcarii obniżono o 0,25%, do poziomu 1,5%.

1 marca 2024 r. frank kosztował 4,51 zł. W czwartek rano 21 marca 2024 kurs franka obniżył się do 4,45 zł.

Szansa na kolejne obniżki stóp procentowych w Szwajcarii

Może zaskakiwać konkluzja wyrażona przez CNBC – Szwajcaria to pierwsze państwo z grona najbardziej zaawansowanych ekonomicznie, które zdecydowało na obniżkę stóp procentowych w czasie postpandemicznej presji inflacyjnej.

Co więcej, jest szansa na dalsze obniżki. Eksperci zrzeszeni w Capital Economics, na których powołuje się CNBC, spodziewają się dwóch kolejnych obniżek stóp procentowych w Szwajcarii. Piszą o „bardziej ugodowym” banku centralnym Szwajcarii. Taki scenariusz jest tym bardziej prawdopodobny z powodu obniżenia prognoz inflacyjnych przez Szwajcarski Bank Narodowy.

Powyższa optymistyczna konkluzja jest jednak obarczona ryzykiem. CNBC pisze o niepewności dotyczącej prognoz makroekonomicznych dla Szwajcarii, związanej m.in. z ochłodzeniem gospodarczym poza granicami alpejskiego państwa.

Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl prognozuje dalsze obniżki stóp procentowych w Szwajcarii

Bartosz Sawicki prognozuje osłabienie franka:

- Szwajcarski Bank Narodowy wychodzi przed szereg i tnie stopy procentowe jako pierwszy z banków centralnych gospodarek rozwiniętych. Koszt pieniądza został zredukowany o 25 pb z obowiązującego od czerwca ub.r. poziomu 1,75 proc. Obniżce na marcowym posiedzeniu przypisywano około 25-proc. prawdopodobieństwo, więc odważny ruch SNB uderza we franka. CHF/PLN spadając w kierunku 4,40 osiąga najniższe poziomy od czerwca 2022 r. Wówczas szwajcarscy bankierzy centralni również zszokowali rynek bez wcześniejszej zapowiedzi, podnosząc stopy na miesiąc przed EBC, czym wywołali falę umocnienia CHF.

Inflacja w Szwajcarii jest pod kontrolą. Dynamika CPI wynosi obecnie 1,2 proc. r/r i jest najniższa od jesieni 2021 r. Szybsze opanowanie inflacji niż w innych gospodarkach rozwiniętych sprawiło, że SNB ponownie nie oglądał się na EBC i szybciej niż inne banki centralne rozpoczął obniżki. Wydaje się, że możliwe jest cięcie stóp o 25 pb na każdym z trzech pozostałych tegorocznych posiedzeń. Luzowanie polityki pieniężnej to nie jedyna dobra informacja dla frankowiczów. Kurs szwajcarskiej waluty w końcu zaczyna podlegać trendowi spadkowemu, który przyspieszył po dzisiejszej decyzji. Wspinaczka EUR/CHF do parytetu powinna iść w parze z zachowaniem przez złotego siły, co zepchnie w tym roku CHF/PLN poniżej 4,30 – prognozuje Bartosz Sawicki.

