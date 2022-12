Strajk dostawców Pyszne.pl! Mamy listę miast z brakiem dostaw

Co najmniej 30 lat pracy do emerytury i wyższe podatki. Szokujące plany rządu

Właścicielem Pyszne.pl jest holenderski Takeaway.com. W Polsce z platformy korzysta wielu Polaków do zamawiania jedzenia z dostawą do domu, a także wiele restauracji, które z platformą współpracują. Dostawcy jednak nie mają dobrych wieści, ponieważ już dziś zaczynają strajk, który potrwa do końca tygodnia.

Powodem strajków mają być zbyt niskie wynagrodzenia, biorąc pod uwagę obecne warunki pogodowe. Z kolei w Krakowie i Wrocławiu zastosowano nowe dodatki za pracę w zimowych warunkach, co zdenerwowało dostawców z pozostałych polskich miast m.in. z Lublina, gdzie powstała inicjatywa strajku.

W jakich miastach nie zamówisz jedzenia przez Pyszne.pl?

Strajk ma objąć ok. 70-80 proc. kurierów w całej Polsce. Przyłączy się do niego - poza organizatorami w Lublinie - Białystok, Rzeszów, Częstochowa, Gliwice, Ruda Śląska czy Bielsko-Biała, a także Warszawa i Kraków.

- Jesteśmy w trakcie rozmów z kurierami - nie chcemy komentować ich szczegółów - wyjaśnia portalowi Wirtualnemedia.pl Wojciech Maćkowski, corporate communications & public affairs manager w Pyszne.pl. Z kolei dodatki, jakie otrzymali dostawcy z Krakowie, czy w Warszawie wynikają z tego, że w tych miastach jest większe zapotrzebowanie na dostawców, a dodatki mają na celu zachęcić nowe osoby do pracy w Pyszne.pl.

