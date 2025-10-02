Francja stoi w obliczu poważnych zakłóceń w ruchu lotniczym: strajk kontrolerów ruchu lotniczego w dniach 7-9 października może sparaliżować loty, a czwartkowy strajk generalny już wymusił odwołanie 30% lotów z lotniska Beauvais.

Poprzednie strajki kontrolerów w lipcu doprowadziły do odwołania 1500 lotów i strat linii lotniczych rzędu 120 mln EUR, a obecne mogą być jeszcze bardziej kosztowne.

Linie lotnicze są oburzone: największy związek zawodowy kontrolerów strajkuje, domagając się podwyżek, mimo niedawno zawartej trzyletniej umowy.

Rosnące podatki we Francji uderzają w branżę lotniczą, zmuszając przewoźników takich jak Ryanair do ograniczenia działalności i podnosząc ceny biletów.

Nadchodzący paraliż lotniczy we Francji

Francuska Krajowa Dyrekcja Lotnictwa Cywilnego (DGAC) poinformowała, że zaplanowany na czwartek strajk generalny na razie nie powinien całkowicie zatrzymać ruchu lotniczego. Mimo to, przewoźnicy operujący z paryskiego lotniska Beauvais już otrzymali polecenie odwołania 30% swoich lotów. Urzędnicy ostrzegają jednak, że to dopiero początek. Pasażerowie w całej Francji muszą liczyć się z możliwymi opóźnieniami i zakłóceniami.

Prawdziwy chaos może jednak nadejść w kolejnym tygodniu. Największy związek zawodowy kontrolerów ruchu lotniczego, Sncta, zapowiedział ogólnokrajowy strajk w dniach 7–9 października. Francuska Krajowa Dyrekcja Lotnictwa Cywilnego ostrzega, że zaplanowany na czwartek strajk we Francji może spowodować liczne opóźnienia i zakłócenia, a to dopiero preludium do większych problemów. Związkowcy domagają się przede wszystkim podwyżek płac, które miałyby zrekompensować rosnącą inflację, co stawia pod znakiem zapytania stabilność operacji lotniczych w najbliższych tygodniach.

Jakie będą skutki gospodarcze strajków?

Przedstawiciele branży lotniczej z niepokojem patrzą na nadchodzące protesty, mając w pamięci katastrofalne skutki poprzednich akcji. Pascal de Izaguirre, szef francuskiego stowarzyszenia przewoźników lotniczych, nie kryje frustracji. – „Ten dodatkowy protest jest dla nas niezrozumiały, zwłaszcza że zaledwie rok temu zawarliśmy z kontrolerami nową, trzyletnią umowę” – skomentował podczas konferencji w Paryżu.

Liczby mówią same za siebie. Poprzednia duża fala strajków, która miała miejsce 3 i 4 lipca, doprowadziła do odwołania 1,5 tysiąca lotów i wpłynęła na plany podróży ponad miliona pasażerów. Jak przypomniano, poprzednia fala strajków kontrolerów kosztowała linie lotnicze 120 mln EUR, a tym razem skutki gospodarcze mogą być jeszcze poważniejsze. Branża obawia się, że powtórka scenariusza z lipca może nie tylko pogłębić straty finansowe, ale również trwale zaszkodzić wizerunkowi Francji jako kraju przyjaznego turystom i biznesowi.

Wysokie podatki dobijają branżę lotniczą

Protesty kontrolerów to niejedyny problem, z jakim mierzą się przewoźnicy we Francji. Sytuację pogarsza polityka fiskalna rządu. Rafael Schvartzman, wiceprezes Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych (IATA) na Europę, podkreślił, że rosnące podatki i opłaty znacząco podnoszą ceny biletów i osłabiają konkurencyjność francuskich linii. Według danych IATA, Francja już teraz należy do krajów Unii Europejskiej z jednymi z najwyższych obciążeń podatkowych w lotnictwie.

Na alarmujące dane reagują już przewoźnicy – Ryanair w odpowiedzi na nowe obciążenia podatkowe ogłosił zakończenie działalności na trzech francuskich lotniskach i ograniczenie siatki połączeń w nadchodzącym sezonie zimowym. Decyzja irlandzkiego giganta jest wyraźnym sygnałem, że połączenie niestabilności społecznej i wysokich kosztów operacyjnych czyni Francję coraz mniej atrakcyjnym rynkiem, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do dalszego ograniczania oferty lotniczej w tym kraju.

Pieniądze to nie wszystko | Marcin Zieliński Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.