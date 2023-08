Straż miejska nałoży grzywnę na właścicieli mieszkań? Kiedy nowe prawo wejdzie w życie

Strażnicy z nowym obowiązkiem

Obowiązek składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) na właścicieli lub zarządców budynków nakłada nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów ze stycznia 2021 r. Tymczasem przepisy nie precyzowały, kto mógłby je egzekwować. Stąd prace w MSWiA nad nowelizacją przepisów.

Jak przypomina portalsamorządowy.pl, "podmioty miały 12 miesięcy na zgłoszenie źródeł ciepła do CEEB. Jednak m.in. samorządy zgłaszały, że aktualny pozostaje inny problem: aktualizacja wpisów do ewidencji. Taki obowiązek mają bowiem także właściciele i zarządcy nowych budynków, a konkretnie, mają na to 14 dni do daty oddania nieruchomości do użytku".

Niezłożenie we wskazanym terminie deklaracji może skutkować karą grzywny, zgodnie z art. 27h ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Kara wynosi do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5 tys. zł.

W uzasadnieniu projektu, urzędnicy wpisali, że "wprowadzenie przepisów będzie pełniło funkcję prewencyjną i dyscyplinującą". Jak cytuje MSWiA, portalsamorządowy.pl, "będzie także służyło władzom gmin do weryfikowania realizacji nałożonego na właścicieli i zarządców budynków i lokali obowiązku. Powyższe pozwoli na minimalizowanie liczby nieprawidłowości w tym zakresie, przez co wzmocni także realizację systemowych działań ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza w Polsce" - czytamy.

Takich zmian domagała się również Unia Metropolii Polskich, która według portalu, wnioskowała o takie przepisy już w momencie procedowania samej ustawy, wprowadzające CEEB. Teraz jej przedstawiciele przyznają, że "lepiej późno niż wcale", ponieważ problem aktualizacji ewidencji wciąż istnieje -czytamy na portalusamorządowym.pl.

W jaki sposób dostarczyć deklarację CEEB?

Sposobów na złożenie deklaracji CEEB jest kilka. Można dokonać tego przez internet, jednak trzeba posiadać profil zaufany lub e-dowód. W przypadku elektronicznego sposobu na złożenie deklaracji pierwszym krokiem jest zalogowanie na stronie www.ceeb.gov.pl. Oprócz tego, deklarację można wysłać drogą pocztową lub udając się osobiście do urzędu gminy. Deklarację dotyczącą tego, w jaki sposób ogrzewamy dom musi wypełnić każdy właściciel bądź zarządca. Deklaracja obejmuje nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe.

Pieniądze to nie wszystko Waldemar Buda Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.