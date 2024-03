i Autor: BEATA OLEJARKA SUPER EXPRESS

Handel z Ukrainą

Sukces rolników! UE ostatni raz przedłuża umowę z Ukrainą

Polski postulat zostanie zrealizowany. Unia Europejska podjęła decyzję o ostatnim przedłużeniu umowy o bezcłowym handlu z Ukrainą, co otworzyło unijny rynek rolny dla tego kraju w związku z trwającą wojną - donosi dziennikarka RMF FM z Brukseli. Umowa, nad którą wciąż trwają negocjacje i którą planuje się omówić na rozpoczynającym się dzisiaj szczycie UE, będzie miała ostatni termin ważności do 5 czerwca 2025 roku. Jest to już trzecie przedłużenie umowy.