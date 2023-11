i Autor: SHUTTERSTOCK

mObywatel

Super bat na oszustów! Blokada nr PESEL od ręki w aplikacji

Już w listopadzie w aplikacji mObywatel będzie można zastrzec swój numer PESEL. Ma to służyć zabezpieczeniu, dzięki któremu nikt nie będzie mógł wykorzystać naszych danych np. do wzięcia kredytu. Jest jednak jeden haczyk, mimo tego, że funkcje będzie można włączyć niebawem, to zacznie działać dopiero od 1 czerwca 2024 roku.