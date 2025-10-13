- ALDI oferuje znicze i wkłady parafinowe już od 1,99 zł, z atrakcyjnymi promocjami na wielosztuki, np. 3+1 gratis na wkłady 50h.
- Znicze ALDI są produkowane w Polsce, a ich wysoką jakość potwierdzają międzynarodowe certyfikaty IFS lub BRC oraz testy czasu palenia.
- Dostępne są również nowoczesne wkłady LED za 4,99 zł (50 dni świecenia) oraz świece LED od 7,99 zł, jako alternatywa dla tradycyjnych zniczy.
- Oprócz zniczy, ALDI przygotowało szeroki wybór dekoracji i kwiatów sztucznych.
Znicze i wkłady już od 1,99 zł
Osoby, które chcą wcześniej przygotować się do świątecznych odwiedzin na cmentarzach, znajdą w sklepach ALDI bogatą ofertę produktów w niskich cenach. Najtańsze znicze i wkłady parafinowe można kupić już od 1,99 zł. Dla klientów planujących większe zakupy sieć przygotowała specjalne promocje na tzw. wielosztuki – przykładowo wkład parafinowy o czasie palenia ponad 50 godzin dostępny jest w opcji 3+1 gratis, a znicz szklany dekorowany o wysokości 28 cm w promocji 2+1 gratis.
W ofercie znajduje się również znicz kolumnowy o wysokości prawie 30 cm i czasie palenia 60 godzin, a także znicz premium w kształcie kuli o wysokości 33 cm – oba dostępne w promocji 5+1 gratis. Klienci mogą też wybrać znicz o wysokości 18 cm w pakiecie 6+2 gratis za jedyne 2,99 zł.
Wysoka jakość potwierdzona certyfikatami
Jak podkreśla Krzysztof Szendzielorz, specjalista ds. jakości ALDI Polska,
„Oferowane przez ALDI znicze są produkowane w Polsce, a nasi dostawcy muszą mieć wdrożone w swoich fabrykach certyfikaty jakościowe IFS (International Featured Standards) lub BRC (British Retail Consortium). Są to międzynarodowe standardy bezpieczeństwa, które potwierdzają wysoką jakość i niezawodność produktów.”Dział Jakości ALDI dodatkowo testuje m.in. czas palenia zniczy, aby zapewnić zgodność z deklaracjami producentów. Dzięki temu klienci mają pewność, że kupują produkty trwałe i bezpieczne.
Alternatywa LED i oszczędność energii
Dla tych, którzy wolą rozwiązania nowoczesne i wielokrotnego użytku, sieć wprowadziła znicze LED. Wkłady LED dostępne są w cenie 4,99 zł, w różnych kolorach, z dołączoną baterią, która pozwala na nawet 50 dni świecenia. W ofercie znajdują się też świece LED o wysokości ponad 12 cm, sprzedawane od 7,99 zł.
Dekoracje i kwiaty w stylu premium
Oferta ALDI to nie tylko znicze – sieć przygotowała również szeroki wybór stroików i kwiatów sztucznych. Wśród propozycji znajdziemy m.in.:
kompozycję premium kwiatów sztucznych w różnych kolorach za 49,99 zł,
stroik w wazonie wysokości 40 cm za 29,99 zł,
wianek dekoracyjny o średnicy 36 cm za 24,99 zł,
bukiety chryzantem o wysokości ok. 40 cm od 9,99 zł,
sztuczne kwiaty o długości ponad 50 cm (chryzantemy, róże, dalie) za 1,99 zł,
gałązki dekoracyjne z liśćmi, kłosami lub eukaliptusem za 2,99 zł.
