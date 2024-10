Ważne zmiany w ogrodach działkowych. Co się zmienia?

Złote Laury „Super Biznesu” zostaną przyznane 22 października w Hotelu Bellotto w Warszawie. Kapituła, złożona z przedstawicieli redakcji „Super Biznesu”, wyłoniła firmy lub instytucje nominowane w 7 kategoriach, uwzględniając najważniejsze sektory polskiego biznesu.

Nagrody w siedmiu kategoriach

Przedsiębiorcy dostrzegają korzyści wynikające ze strategii zarządzania uwzględniającej interesy społeczne. Dlatego wspierają rozmaite działania na rzecz lokalnych społeczności. W plebiscycie doceniona została taka inicjatywa, stąd nagroda w kategorii społeczna odpowiedzialność biznesu. W sposób szczególny wyróżniliśmy te firmy, które wspierają polską gospodarkę oraz stawiają na innowacyjność. Z roku na rok rośnie również popularność sponsoringu sportowego. Coraz więcej firm angażuje się w takie działania, dostrzegając, że płyną z nich konkretne korzyści ekonomiczne. Kapituła nie mogła nie docenić tego zjawiska. Złoty Laur Super Biznesu przyznany zostanie również w kategorii zielona transformacja, która niegdyś była jedynie trendem, a dziś stała się kluczowym czynnikiem decyzji biznesowych.

Osobowość 20-lecia

Złote Laury Super Biznesu trafią również do wybitnych osobistości indywidualnych. W tym roku będą to nagrody w aż dwóch kategoriach: Osobowość 20-lecia oraz Ambasador Polski. W ramach tej ostatniej statuetka trafi do osoby, która w ubiegłym roku stała się najlepszym ambasadorem naszego kraju na arenie międzynarodowej.

Jak co roku, statuetki nagrodzonym będą wręczać oraz wygłaszać laudacje partnerzy naszej gali. Bezpośrednia transmisja z gali odbędzie się na stronie se.pl, na Facebooku "Super Biznesu" i YouTubie "Super Expressu".

Pieniądze to nie wszystko Witold Orłowski