Rękojmia to Twoje ustawowe prawo na 2 lata, obligujące sprzedawcę do odpowiedzialności za wady, podczas gdy gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta lub sprzedawcy z własnymi warunkami.

Gdy towar jest wadliwy, w ramach rękojmi możesz żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub, przy istotnej wadzie, zwrotu pieniędzy.

Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądania naprawy lub wymiany towaru z tytułu rękojmi, a brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji.

Masz ustawowe 14 dni na zwrot towaru kupionego online bez podania przyczyny, jednak w sklepie stacjonarnym możliwość zwrotu zależy wyłącznie od dobrej woli sprzedawcy.

Gwarancja a rękojmia

Rękojmia to Twoje podstawowe prawo, wynikające wprost z ustawy. Oznacza ona odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne produktu, które istniały w chwili wydania Ci towaru lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze w tym momencie. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przez 2 lata od daty wydania towaru. Co ważne, rękojmia obejmuje zarówno wady, które sprawiają, że towar jest niezdatny do użytku zgodnego z przeznaczeniem, jak i te, które obniżają jego wartość lub użyteczność, a także wady, o których sprzedawca nie poinformował Cię przed zakupem.

Gwarancja natomiast jest dobrowolnym oświadczeniem jakościowym producenta lub sprzedawcy. To oznacza, że nie każdy produkt musi mieć gwarancję, a jej warunki są zawsze określone w dokumencie gwarancyjnym. Gwarancja może trwać krócej lub dłużej niż rękojmia, może obejmować tylko niektóre elementy produktu lub wymagać spełnienia określonych warunków (np. przeglądów technicznych). Przykładowo, producent telewizora może udzielić Ci 3-letniej gwarancji na matrycę, ale już tylko 1-rocznej na pilota.

Co możesz zrobić, gdy towar jest wadliwy?

Gdy okaże się, że zakupiony przez Ciebie produkt ma wadę, masz kilka możliwości działania w ramach rękojmi.

Masz prawo żądać:

Naprawy towaru: Sprzedawca ma obowiązek bezpłatnie naprawić wadliwy produkt w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie. Jeśli np. w Twoim nowym telefonie nie działa głośnik, możesz zażądać jego naprawy.

Wymiany towaru na nowy, wolny od wad: Jeśli wada jest poważna lub naprawa byłaby zbyt kosztowna, możesz zażądać wymiany produktu na nowy. Na przykład, jeśli kupiłeś lodówkę, która od początku nie chłodzi, możesz żądać wymiany na sprawny egzemplarz.

Obniżenia ceny: Jeśli wada jest drobna i nie przeszkadza Ci w użytkowaniu produktu, ale obniża jego wartość, możesz żądać obniżenia ceny. Wysokość obniżki powinna odpowiadać spadkowi wartości towaru.

Odstąpienia od umowy (zwrot pieniędzy): Jest to najbardziej radykalne żądanie i możesz je złożyć, gdy wada jest istotna. Jeśli wada jest nieistotna, sprzedawca może odmówić zwrotu pieniędzy i zaproponować naprawę lub wymianę.

Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do Twojego żądania naprawy lub wymiany towaru. Jeśli w tym terminie nie otrzymasz odpowiedzi, oznacza to, że Twoje żądanie zostało uznane. W przypadku żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, termin ten nie obowiązuje, ale sprzedawca powinien odpowiedzieć bez zbędnej zwłoki.

Jak napisać skuteczną reklamację?

Skuteczna reklamacja to taka, która jest jasna, konkretna i zawiera wszys tkie niezbędne informacje. Pamiętaj, że pisemna forma jest zawsze najlepsza.

Co powinna zawierać Twoja reklamacja:

Dane Twoje i sprzedawcy.

Datę i miejsce sporządzenia pisma.

Datę zakupu towaru:

Nazwę towaru i jego cenę

Opis wady: Szczegółowo opisz, co jest nie tak z produktem. Kiedy wada się ujawniła? Jakie są jej objawy?

Twoje żądanie: Wyraźnie wskaż, czego oczekujesz od sprzedawcy (naprawa, wymiana, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy).

Podstawa prawna: Wskaż, że reklamujesz towar z tytułu rękojmi.

Numer rachunku bankowego (jeśli żądasz zwrotu pieniędzy).

Twój podpis.

Załączniki: Koniecznie dołącz kopię dowodu zakupu (paragon, faktura) oraz ewentualnie inne dokumenty (np. zdjęcie wady).

Zwrot towaru - zakupy w sklepie stacjonarnym

Kupując towar w tradycyjnym sklepie, nie masz ustawowego prawa do jego zwrotu tylko dlatego, że Ci się nie podoba, nie pasuje lub rozmyśliłeś się. To, czy sklep przyjmie zwrot, zależy wyłącznie od jego dobrej woli i wewnętrznej polityki. Wiele sklepów oferuje taką możliwość (np. w ciągu 7, 14 czy 30 dni), ale jest to ich dobrowolna usługa, a nie Twój obowiązek. Warunki zwrotu (np. konieczność posiadania paragonu, nienaruszone opakowanie, brak śladów użytkowania) są ustalane przez sprzedawcę. Zawsze zapytaj o politykę zwrotów przed zakupem.

Zakupy przez Internet (lub poza lokalem przedsiębiorstwa):

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, gdy kupujesz towar przez Internet, telefonicznie, od akwizytora, na pokazie czy na prezentacji (czyli poza lokalem przedsiębiorstwa). W takich przypadkach przysługuje Ci ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru, bez podawania przyczyny. Jest to tzw. prawo do namysłu. Wystarczy, że w ciągu tych 14 dni złożysz sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Następnie masz kolejne 14 dni na odesłanie towaru. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Ci wszystkie poniesione koszty, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie droższego sposobu dostarczenia niż najtańszy oferowany przez sprzedawcę).

Co sprzedawca musi:

Przyjąć Twoją reklamację z tytułu rękojmi: Sprzedawca nie może odmówić przyjęcia reklamacji, jeśli jest ona złożona w terminie i dotyczy wady towaru.

Ustosunkować się do Twojego żądania (naprawy/wymiany) w ciągu 14 dni: Jeśli tego nie zrobi, Twoje żądanie uważa się za uznane.

Dostarczyć towar wolny od wad.

Zwrócić pieniądze lub wymienić towar na nowy w przypadku uznanej reklamacji: Jeśli reklamacja zostanie uznana, sprzedawca musi spełnić Twoje żądanie.

W przypadku odstąpienia od umowy kupionej przez Internet – zwrócić Ci wszystkie płatności: W tym koszty dostawy (najtańszej opcji).

Czego sprzedawca nie musi:

Przyjąć zwrotu towaru kupionego stacjonarnie bez podania przyczyny: Chyba że sam oferuje taką możliwość w ramach swojej polityki.

Przyjąć zwrotu towaru zakupionego przez Internet, jeśli przekroczyłeś 14-dniowy termin na odstąpienie od umowy.

Uznać reklamacji, jeśli wada powstała z Twojej winy.

Uznać reklamacji, jeśli wada była Ci znana w momencie zakupu.

Pokrywać kosztów dostawy towaru w przypadku odstąpienia od umowy przez Internet, jeśli wybrałeś droższą formę dostawy niż najtańsza dostępna.

Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej [IMPACT 2026]