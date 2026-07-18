Kapitał początkowy to kluczowa, przeliczona przez ZUS wartość składek za pracę przed 1999 rokiem, która ma bezpośredni wpływ na wysokość Twojej emerytury.

Zaniżony kapitał początkowy może znacząco obniżyć Twoje przyszłe świadczenie emerytalne.

Brakujące dokumenty możesz odtworzyć, szukając ich w archiwach państwowych, u następców prawnych firm lub korzystając z baz danych ZUS.

Możesz złożyć wniosek o przeliczenie kapitału początkowego nawet po przejściu na emeryturę, co może znacząco zwiększyć wysokość Twojego świadczenia.

Czym dokładnie jest kapitał początkowy?

Kapitał początkowy to kwota przeliczona przez ZUS, która ma odtworzyć wartość składek emerytalnych za okres pracy przed 1999 rokiem. Nie chodzi o rzeczywiście wpłacone kwoty – bo tych nikt nie rejestrował indywidualnie – lecz o ich wiarygodne oszacowanie na podstawie udokumentowanego stażu i zarobków.

Wysokość kapitału początkowego ma bezpośredni wpływ na emeryturę: jest on traktowany jak składki zaewidencjonowane na koncie i stanowi część podstawy obliczenia świadczenia. Im wyższy kapitał początkowy, tym wyższa emerytura. Problem pojawia się, gdy ZUS nie dysponuje pełną dokumentacją – w takiej sytuacji przyjmuje wynagrodzenie minimalne za brakujące okresy, co może znacząco zaniżyć wyliczony kapitał, a co za tym idzie – również emeryturę.

Dlaczego kapitał bywa zaniżony?

Przyczyny są rozmaite. Zakłady pracy likwidowały się, dokumentacja przechodziła z rąk do rąk, część akt uległa zniszczeniu lub zagubieniu. Wielu pracowników lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zmieniało pracodawców, pracowało dorywczo, prowadziło działalność na własny rachunek albo wyjechało za granicę i nie przywiązywało wagi do zbiórki pokwitowań i zaświadczeń.

Niekiedy przyczyna jest paradoksalnie prostsza: składając wniosek emerytalny, wnioskodawca po prostu nie wiedział, jakie dokumenty mogą mieć znaczenie. Nie dostarczył zapisów o służbie wojskowej, urlopie wychowawczym czy epizodzie studiowania w trybie dziennym. ZUS nie uzupełnia braków z własnej inicjatywy – wylicza to, co ma.

Jak odtworzyć dokumentację sprzed 1999 roku?

Jeśli dokumentów brakuje, pierwszym krokiem jest ustalenie, gdzie mogą się znajdować. Dla zlikwidowanych zakładów pracy dokumentacja pracownicza powinna być przechowywana przez archiwum państwowe lub wyspecjalizowane firmy archiwizacyjne. Pomocą może służyć Centralne Biuro Archiwizacji Personaliów (CBAP) – baza danych przechowywana przez ZUS, w której można sprawdzić, gdzie trafiły akta konkretnego pracodawcy, a także serwis ewidencja.pl.

Warto też skontaktować się z archiwum państwowym właściwym dla województwa, w którym mieścił się zakład pracy, lub zapytać o dokumenty następcę prawną dawnego pracodawcy. W przypadku małych firm (do 20 pracowników) ZUS może samodzielnie potwierdzić okres ubezpieczenia na podstawie danych płatnika – pod warunkiem, że we wniosku poda się nazwę i adres zakładu oraz numer konta płatnika (NKP).

Jak złożyć wniosek o ustalenie lub przeliczenie kapitału początkowego?

Druki, które należy wypełnić:

* EKP – Wniosek w sprawie kapitału początkowego (składany po raz pierwszy lub przy przeliczeniu),

* ERP-6 – Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych (obowiązkowa),

* ZUS ERP-8 – zeznania świadków (gdy brak własnych dokumentów),

* ZUS ERP-9 – oświadczenie ubezpieczonego w sprawie braku dokumentów.

Wniosek można złożyć w każdej placówce ZUS, przez PUE ZUS lub pocztą.

Jeśli nie masz dokumentów płacowych za dany okres – ZUS przyjmie wynagrodzenie minimalne. Nawet szczątkowe dowody są lepsze niż nic.

Przeliczenia możesz dokonać także po przejściu na emeryturę. Jeśli po przyznaniu świadczenia odnalazłeś nowe dokumenty potwierdzające staż lub zarobki – złóż wniosek ERPO. Przeliczenie kapitału początkowego automatycznie przełoży się na wyższą emeryturę.

Rafał Brzoska, prezes i założyciel Inpost [IMPACT 2026]