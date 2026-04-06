Ulgi podatkowe to nie przywilej dla wtajemniczonych – to pieniądze, które państwo zwraca tym, którzy wiedzą, o co poprosić. A emeryt ma naprawdę sporo do powiedzenia fiskusowi. Wydajesz fortunę na leki? Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Płacisz za internet? Zdecydowałeś się pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego, rezygnując z pobierania świadczenia? W każdym z tych przypadków możesz odliczyć konkretne kwoty od dochodu lub od podatku – i zapłacić mniej albo odzyskać nadpłatę. Problem w tym, że Twój e-PIT nie zrobi tego za ciebie. Ulgi trzeba dopisać samodzielnie.

Zacznijmy od podstawy. Podatku dochodowego w ogóle nie płaci ten, kogo łączne dochody – z emerytury, renty i wszelkich innych źródeł – nie przekroczyły w 2025 roku 30 000 złotych. Tyle wynosi kwota wolna od podatku obowiązująca w Polsce od 2022 roku.

Przeciętna emerytura z ZUS wynosi dziś około 3 600 zł brutto miesięcznie. Rocznie daje to około 43 000 zł – a więc przekracza próg 30 000 zł. Podatek płaci się jednak tylko od nadwyżki ponad tę kwotę i wynosi 12 proc. Dopiero dochody ponad 120 000 zł rocznie objęte są stawką 32 proc.

PIT-0 dla pracujących seniorów

To jedna z najkorzystniejszych ulg dla aktywnych zawodowo seniorów. Ulga PIT-0 dla seniora zwalnia z podatku dochodowego przychody do wysokości 85 528 złotych rocznie, jeśli spełnione są oba warunki:

Ukończyłeś ustawowy wiek emerytalny (60 lat w przypadku kobiet, 65 lat w przypadku mężczyzn),Nie pobierasz emerytury ani renty – mimo osiągnięcia wieku emerytalnego zdecydowałeś się kontynuować pracę i nie pobierać świadczenia.Ulga obejmuje przychody z umowy o pracę, zlecenia, kontraktu menedżerskiego i działalności gospodarczej. Jest to wyjątkowo korzystne rozwiązanie: pracując po 60./65. roku życia bez pobierania emerytury, możesz nie zapłacić ani złotego podatku – a zgromadzone składki nadal zwiększają twoje przyszłe świadczenie. Wpisuje się ją na formularzu PIT/O.

Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna to jedno z największych odliczeń dostępnych dla seniorów. Mogą z niej korzystać osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o grupie inwalidzkiej, a także osoby, które je utrzymują.

Co możesz odliczyć?

Leki – jeżeli lekarz specjalista stwierdził, że ich stosowanie jest konieczne. Odliczeniu podlega nadwyżka wydatków na leki ponad 100 złotych miesięcznie.

Sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy – wózki, kule, protezy, aparaty słuchowe, okulary (przy orzeczonej wadzie wzroku), łóżka ortopedyczne. Uwaga: sprzęt musi być indywidualnego przeznaczenia, nie może to być np. telewizor czy lodówka.

Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne – odpłatna opieka nad niepełnosprawnym seniorem jest odliczalna.

Adaptacja i wyposażenie mieszkania – likwidacja barier architektonicznych, montaż uchwytów, podnośników, podjazdów.

Dojazdy na zabiegi rehabilitacyjne – własnym samochodem (ryczałt) lub komunikacją.

Turnusy rehabilitacyjne, kolonie dla dzieci z orzeczeniem.

Opieka psa asystującego.

Część wydatków rehabilitacyjnych jest nielimitowana (np. sprzęt, opłata za pobyt w domu pomocy), inne mają roczny limit (np. opłacenie przewodnika osoby niewidomej – do 2 280 zł). Przy odliczeniu leków wymagane jest posiadanie dokumentacji zakupowej – paragonów lub faktur.

Pamiętaj! Jeśli korzystałeś z dofinansowania z PFRON lub NFZ, odliczeniu podlega tylko różnica – czyli kwota, którą rzeczywiście zapłaciłeś z własnej kieszeni.

Ulga na internet

Stosunkowo mało znana, a dostępna dla każdego. Możesz odliczyć od dochodu wydatki na internet (abonament domowy lub mobilny) do wysokości 760 złotych rocznie. Warunek: możesz z tej ulgi skorzystać tylko przez dwa kolejne lata podatkowe – jeśli korzystałeś z niej za 2024 rok, za 2025 rok skorzystasz po raz ostatni lub po raz pierwszy. Dokumentem potwierdzającym jest faktura od operatora (z imieniem i nazwiskiem oraz adresem abonenta).

Darowizny na OPP

Jeśli w 2025 roku wpłacałeś darowizny na kościoły, stowarzyszenia, fundacje lub inne OPP – możesz odliczyć je od dochodu. Limit odliczenia wynosi 6 procent dochodu. Warunek: musisz posiadać potwierdzenie przelewu (w przypadku darowizn pieniężnych) lub pokwitowanie odbioru (w przypadku darowizn rzeczowych). Darowiznę wpisujesz w załączniku PIT/O.

Ulgi trzeba dopisać samodzielnie

Twój e-PIT nie uwzględnia ulg automatycznie – system nie wie, że masz orzeczenie o niepełnosprawności ani że płaciłeś za internet. Musisz samodzielnie zalogować się do systemu, wybrać opcję „Zmień zeznanie" i wypełnić odpowiednie pola lub dołączyć formularz PIT/O. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić – możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy w każdym urzędzie skarbowym lub na infolinii KAS pod numerem 22 330 03 30.

