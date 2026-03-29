Wspólne rozliczenie PIT dla małżeństw, zwłaszcza gdy jedno zarabia znacznie mniej lub nie pracuje, może przynieść kilkaset złotych oszczędności rocznie dzięki skorzystaniu z niższego progu podatkowego.

Korzystne jest to szczególnie, gdy dochody jednego z małżonków przekraczają 120 000 zł rocznie, a drugiego nie, co pozwala obniżyć efektywną stawkę podatkową.

Aby rozliczyć się wspólnie, małżonkowie muszą być w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i posiadać wspólność majątkową, bez prowadzenia działalności opodatkowanej liniowo lub ryczałtem (z wyjątkami).

Najszybszy zwrot nadpłaconego podatku otrzymasz, składając zeznanie elektronicznie i podając aktualny numer konta bankowego, najlepiej już w lutym lub marcu.

Wiele małżeństw latami składa dwie osobne deklaracje, nawet nie wiedząc, że jedno wspólne zeznanie mogłoby przynieść im kilkaset złotych oszczędności rocznie. Mechanizm jest prosty: gdy jedno z małżonków zarabia wyraźnie mniej od drugiego – albo w ogóle nie pracuje – połączenie dochodów i podzielenie ich na pół pozwala obojgu skorzystać z niższego progu podatkowego. Im większa różnica w dochodach, tym większa korzyść. Do tego warto wiedzieć, jak sprawić, żeby ewentualny zwrot podatku trafił na konto jak najszybciej – bo tu też można zyskać lub stracić.

Kiedy warto rozliczać się z małżonkiem?

Wspólne rozliczenie polega na tym, że suma dochodów obojga małżonków jest dzielona na dwie równe części, a podatek obliczany jest od każdej z nich osobno – a następnie podwajany. W praktyce oznacza to, że para korzysta z niższego progu podatkowego, jakby każde z nich zarabiało tyle samo.

Największe korzyści przynosi wspólne rozliczenie, gdy:

jedno z małżonków zarabia znacznie więcej od drugiego (lub jedno nie pracuje wcale),

dochód jednej osoby przekracza 120 000 złotych rocznie (drugi próg podatkowy, stawka 32 proc.), a drugiej – nie.

Przykład praktyczny: Mąż pobiera emeryturę w wysokości 5 000 zł miesięcznie (60 000 zł rocznie), żona – 1 500 zł miesięcznie (18 000 zł rocznie). Przy osobnym rozliczeniu mąż płaci podatek od 30 000 zł nadwyżki ponad kwotę wolną. Przy wspólnym rozliczeniu łączne dochody wynoszą 78 000 zł, co po podziale na dwie osoby daje 39 000 zł – czyli każde z nich ma do opodatkowania tylko 9 000 zł. Oszczędność może sięgnąć kilkuset złotych rocznie.

Warunki wspólnego rozliczenia

Małżonkowie muszą być w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy 2025 (lub od zawarcia małżeństwa do końca roku, jeśli pobrali się w trakcie roku) i pozostawać we wspólności majątkowej małżeńskiej.

Żadne z nich nie prowadzi działalności opodatkowanej podatkiem liniowym (PIT-36L) ani ryczałtem (z wyjątkiem wybranych przypadków).

Wniosek o wspólne rozliczenie składa się poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w zeznaniu PIT-37 lub PIT-36 – nie ma odrębnego formularza.

Gdy jedno z małżonków pobiera emeryturę, a drugie pracuje

To częsta sytuacja w polskich domach. Rozliczenie wspólne jest tu szczególnie korzystne, jeśli pracujące małżonkę zarabia na tyle dużo, że przekracza pierwszy lub drugi próg podatkowy. Połączenie dochodów i podzielenie ich na pół może obniżyć efektywną stawkę podatkową dla osoby o wyższych dochodach. Warto skorzystać z kalkulatora dostępnego bezpłatnie na stronach e-pity.pl lub pit.pl, który pokaże, ile zapłacisz przy rozliczeniu wspólnym, a ile przy osobnym – i który wariant jest korzystniejszy.

Pamiętaj! Pracujący emeryt korzystający z ulgi PIT-0 (czyli taki, który ukończył wiek emerytalny, ale nie pobiera świadczenia i nadal pracuje) może wspólnie rozliczyć się z małżonkiem – zwolnione z podatku przychody nie są wliczane do wspólnej podstawy opodatkowania.

Jak przyspieszyć zwrot nadpłaconego podatku

Jeśli po rozliczeniu okaże się, że zapłaciłeś w ciągu roku więcej zaliczek na podatek, niż powinieneś – masz prawo do zwrotu nadpłaty. Urząd skarbowy ma na to:

45 dni – przy zeznaniu złożonym elektronicznie (przez Twój e-PIT lub inny program online),

90 dni – przy zeznaniu złożonym w formie papierowej.

W praktyce – szczególnie przy deklaracjach złożonych wcześnie (np. w lutym lub marcu) – pieniądze wracają na konto znacznie szybciej, nawet po kilku dniach.

Jak przyspieszyć zwrot?

Złóż zeznanie elektronicznie – to najszybsza droga.

Podaj aktualny numer rachunku bankowego – wpisz go w polu ZAP-3 (zmiana danych identyfikacyjnych) lub w samym zeznaniu. Brak numeru konta lub nieaktualny numer jest jedną z najczęstszych przyczyn opóźnień. Jeśli nigdy nie podawałeś numeru konta do urzędu skarbowego, koniecznie to zrób – wystarczy jeden raz przez e-Urząd Skarbowy.

Nie czekaj do 30 kwietnia – im wcześniej złożysz zeznanie, tym szybciej ruszy procedura zwrotu.

Sprawdź, czy zeznanie jest kompletne – brakujące dane lub błędy formalne mogą wstrzymać wypłatę.Wyraź zgodę na e-korespondencję w e-Urzędzie Skarbowym – dzięki temu urząd skontaktuje się z tobą elektronicznie (a nie listem), co skróci ewentualną wymianę dokumentów.

Uwaga na częste błędy:

Nieprawidłowy lub przestarzały numer IBAN – sprawdź, czy masz właściwy.

Brak podpisu lub danych autoryzacyjnych przy wysyłce online.

Nieuzupełniony numer KRS organizacji OPP, mimo zaznaczenia chęci przekazania 1,5 proc.

Pominięcie dochodu z jednego ze źródeł (np. odsetek bankowych).

Status zwrotu podatku możesz śledzić w czasie rzeczywistym – przez serwis podatki.gov.pl lub bezpośrednio w aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy. Wystarczy się zalogować i wejść w zakładkę „Zwrot podatku”.