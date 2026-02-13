Znamy terminy rozliczenia PIT za 2025 r. Ważne daty dla podatników

Ministerstwo Finansów podało kluczowe daty na rozliczenie PIT za 2025 rok. Zeznania będzie można składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2026 r., a resort zachęca do korzystania z usługi Twój e-PIT. W tym roku będzie ona dostępna także w aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy.

i

  • Rozliczenie PIT za 2025 rok potrwa od 15 lutego do 30 kwietnia 2026 roku.
  • Ministerstwo Finansów zachęca do elektronicznego rozliczania podatków, m.in. przez usługę Twój e-PIT.
  • Z usługi Twój e-PIT mogą korzystać wszyscy podatnicy, w tym przedsiębiorcy i rolnicy.
  • Usługa Twój e-PIT będzie dostępna również w aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy.

Kluczowe terminy rozliczenia PIT za 2025 rok

Ministerstwo Finansów nie trzymało podatników długo w niepewności i oficjalnie ogłosiło ramy czasowe na złożenie rocznych zeznań podatkowych. To kluczowe informacje dla milionów Polaków, którzy co roku muszą dopełnić tego obowiązku. Warto już teraz zapisać sobie te daty w kalendarzu, żeby uniknąć nerwów na ostatnią chwilę.

Co to oznacza w praktyce? Każdy podatnik będzie miał ponad dwa miesiące na uporządkowanie swoich finansów i wysłanie deklaracji do urzędu skarbowego. Oficjalny okres na rozliczenie PIT za 2025 rok potrwa od 15 lutego do 30 kwietnia 2026 roku. Trzeba pamiętać, że 30 kwietnia to ostateczny i nieprzekraczalny termin. Złożenie zeznania po tej dacie może wiązać się z konsekwencjami karno-skarbowymi.

Twój e-PIT dla wszystkich, także w aplikacji mobilnej

Resort finansów zachęca do przenoszenia swoich spraw podatkowych do internetu. Głównym narzędziem, które ma w tym pomóc, jest usługa Twój e-PIT. Jak podkreśla ministerstwo, z usługi mogą korzystać wszyscy podatnicy.

Dotyczy to również osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz tych, którzy uzyskują przychody z działów specjalnych produkcji rolnej. Krótko mówiąc, niemal każdy może skorzystać z gotowego, wstępnie wypełnionego zeznania przygotowanego przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). To spore ułatwienie, które pozwala zaoszczędzić czas i zminimalizować ryzyko pomyłek.

W tym roku usługa Twój e-PIT będzie dostępna nie tylko w serwisie internetowym, ale również w aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy. Dzięki temu całe rozliczenie będzie można dosłownie „wyklikać” na smartfonie.

