Rozliczenie PIT za 2025 rok potrwa od 15 lutego do 30 kwietnia 2026 roku.

Ministerstwo Finansów zachęca do elektronicznego rozliczania podatków, m.in. przez usługę Twój e-PIT.

Z usługi Twój e-PIT mogą korzystać wszyscy podatnicy, w tym przedsiębiorcy i rolnicy.

Usługa Twój e-PIT będzie dostępna również w aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy.

Kluczowe terminy rozliczenia PIT za 2025 rok

Ministerstwo Finansów nie trzymało podatników długo w niepewności i oficjalnie ogłosiło ramy czasowe na złożenie rocznych zeznań podatkowych. To kluczowe informacje dla milionów Polaków, którzy co roku muszą dopełnić tego obowiązku. Warto już teraz zapisać sobie te daty w kalendarzu, żeby uniknąć nerwów na ostatnią chwilę.

Co to oznacza w praktyce? Każdy podatnik będzie miał ponad dwa miesiące na uporządkowanie swoich finansów i wysłanie deklaracji do urzędu skarbowego. Oficjalny okres na rozliczenie PIT za 2025 rok potrwa od 15 lutego do 30 kwietnia 2026 roku. Trzeba pamiętać, że 30 kwietnia to ostateczny i nieprzekraczalny termin. Złożenie zeznania po tej dacie może wiązać się z konsekwencjami karno-skarbowymi.

Pieniądze to nie wszystko Piotr Arak

Twój e-PIT dla wszystkich, także w aplikacji mobilnej

Resort finansów zachęca do przenoszenia swoich spraw podatkowych do internetu. Głównym narzędziem, które ma w tym pomóc, jest usługa Twój e-PIT. Jak podkreśla ministerstwo, z usługi mogą korzystać wszyscy podatnicy.

Dotyczy to również osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz tych, którzy uzyskują przychody z działów specjalnych produkcji rolnej. Krótko mówiąc, niemal każdy może skorzystać z gotowego, wstępnie wypełnionego zeznania przygotowanego przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). To spore ułatwienie, które pozwala zaoszczędzić czas i zminimalizować ryzyko pomyłek.

W tym roku usługa Twój e-PIT będzie dostępna nie tylko w serwisie internetowym, ale również w aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy. Dzięki temu całe rozliczenie będzie można dosłownie „wyklikać” na smartfonie.

15