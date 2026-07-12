Renta specjalna od Premiera. Komu przysługuje i jak dostać?

"Renty specjalne” to potoczne określenie dla uznaniowych świadczeń, w tym „świadczenia szczególnego” przyznawanego przez Prezesa Rady Ministrów.

Świadczenie od Premiera przysługuje osobom z wybitnymi zasługami dla Polski, które jednocześnie znajdują się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej, materialnej i zdrowotnej.

Wniosek o to świadczenie należy złożyć do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, szczegółowo uzasadniając zasługi i dokumentując trudną sytuację życiową.

Wysokość świadczenia jest ustalana indywidualnie przez Premiera.

Termin renty specjalne jest potocznym określeniem dla dwóch rodzajów świadczeń: „świadczenia w drodze wyjątku" przyznawanego przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz „świadczenia szczególnego" przyznawanego przez Prezesa Rady Ministrów.

Obydwa świadczenia mają charakter uznaniowy, co oznacza, że nie przysługują z automatu, lecz są efektem indywidualnej decyzji podjętej na podstawie bardzo szczegółowej analizy Twojej sytuacji.

Świadczenie szczególne od Prezesa Rady Ministrów – dla kogo?

Świadczenie szczególne, przyznawane przez Prezesa Rady Ministrów, jest przeznaczone dla osób, które mają szczególne zasługi dla państwa polskiego, na przykład w dziedzinie nauki, sztuki, sportu, działalności publicznej, a także dla osób, które w młodości poświęciły się walce o niepodległość. Równocześnie muszą one znajdować się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej, materialnej i zdrowotnej, która uniemożliwia im samodzielne zapewnienie sobie godnych warunków bytowych. Często dotyczy to osób, które przez swoją działalność nie mogły regularnie opłacać składek na ubezpieczenie społeczne, a teraz borykają się z problemami finansowymi. To forma uznania dla ich wkładu w rozwój kraju i jednocześnie pomoc w potrzebie.

Jak się starać o świadczenie od Prezesa Rady Ministrów

Wniosek o świadczenie szczególne możesz złożyć osobiście, ale często jest on inicjowany przez organizacje pozarządowe, związki twórcze, stowarzyszenia sportowe lub inne instytucje, które chcą uhonorować zasłużone osoby. Wniosek należy skierować do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Musi on zawierać bardzo szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dana osoba zasługuje na takie wsparcie – opis jej zasług, osiągnięć, a także dokładny opis aktualnej, trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej. Do wniosku dołączane są wszelkie dokumenty potwierdzające zarówno zasługi (np. nagrody, odznaczenia, publikacje), jak i trudną sytuację życiową (zaświadczenia o dochodach, stanie zdrowia, braku innych źródeł utrzymania). Wysokość tego świadczenia jest ustalana indywidualnie i może być wyższa niż najniższa emerytura.

Najważniejsze kwestie związane z rentą od Premiera

* renta specjalna nie podlega standardowym zasadom systemu ubezpieczeń społecznych,

* może być przyznana dożywotnio lub na określony czas w zależności od sytuacji beneficjenta,

* jej wysokość ustalana jest indywidualnie przez premiera,

* wnioski o jej przyznanie rozpatrywane są przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Piotr Matczuk, prezes PFR [IMPACT 2026]