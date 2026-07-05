Internetowe Konto Pacjenta – praktyczny przewodnik dla seniora. Jak założyć i korzystać?

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to bezpłatny portal gromadzący całą Twoją historię medyczną, od wizyt i recept po wyniki badań i szczepienia, dostępny online.

Założenie IKP jest proste i automatyczne po pierwszym zalogowaniu na pacjent.gov.pl, najłatwiej przez Profil Zaufany lub bankowość elektroniczną.

Aplikacja mobilna mojeIKP oferuje wygodny dostęp do e-recept i e-skierowań, pozwala wykupić leki QR kodem bez podawania PESELu oraz ustawić przypomnienia o ich zażywaniu.

Zyskaj pełną kontrolę nad swoim zdrowiem, mając wszystkie dane medyczne – od historii wizyt po zwolnienia lekarskie – zawsze pod ręką w jednym, bezpiecznym miejscu.

Czym jest IKP?

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to bezpłatny portal, na którym masz dostęp do wszystkich swoich danych medycznych z publicznej służby zdrowia. W swoim IKP znajdziesz:

* Historię wizyt u lekarzy (kiedy, gdzie i u jakiego specjalisty byłeś)

* Wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych

* Recepty – zarówno aktualne, jak i zrealizowane

* Skierowania do specjalistów i na badania

* Kartę szczepień – pełną historię wszystkich szczepień

* Zwolnienia lekarskie (L4)

*Informacje o pobytach szpitalnych

Jak założyć Internetowe Konto Pacjenta?

Krok 1: Wejdź na stronę www.pacjent.gov.pl

Krok 2: Kliknij czerwony przycisk „Zaloguj się"

Krok 3: Wybierz sposób logowania (opisane poniżej)

Krok 4: Po pierwszym zalogowaniu automatycznie zostanie utworzone Twoje konto – nie musisz wypełniać żadnych formularzy!

Krok 5: Zaakceptuj regulamin i gotowe – możesz korzystać z IKP.

Sposoby logowania – wybierz najwygodniejszy dla siebie

* Profil Zaufany (najpopularniejszy sposób)

* Jeśli jeszcze go nie masz, załóż go w urzędzie gminy, w ZUS-ie lub przez bankowość elektroniczną. Wystarczy dowód osobisty. To najprostsza metoda logowania do wielu stron rządowych.

* e-Dowód

Nowe dowody osobiste mają wbudowany chip. Do logowania potrzebujesz specjalnego czytnika lub smartfona z funkcją NFC oraz aplikacji mObywatel.

* Bankowość elektroniczna

Jeśli masz konto w banku i logujesz się do niego przez internet, możesz użyć tego samego sposobu do IKP. Obsługiwane są największe polskie banki.

Aplikacja mojeIKP

Jeśli masz smartfon, możesz zainstalować aplikację mojeIKP, która jest jeszcze wygodniejsza niż przeglądanie na komputerze. Aplikacja daje ci dostęp do e-recept i e-skierowań. Odbierasz też bezpośrednio na telefonie powiadomienia o wystawionych e-receptach i e-skierowaniach. W aplikacji mojeIKP masz QR kod, który pokazujesz w aptece. Dzięki niemu wykupisz leki na receptę bez konieczności podawania kodu recepty i numeru PESEL. Nie potrzebujesz do tego szukać okularów! Pokazujesz farmaceucie kod QR w telefonie i gotowe. W aplikacji możesz ustawić przypomnienia, by telefon, w godzinach zażywania leków, dał ci sygnał. Dzięki temu nie przegapisz żadnej dawki. W mojeIKP znajdziesz też informację o dawkowaniu leków.

Anna Rulkiewicz, prezes grupy LUX MED