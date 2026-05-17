Rzecznik Finansowy wspiera klientów w sporach z bankami, ubezpieczycielami i firmami pożyczkowymi, np. przy odmowie odszkodowania, zaniżeniu kwoty lub nieuznanej reklamacji.

Zanim zgłosisz się do Rzecznika Finansowego, musisz najpierw wyczerpać drogę reklamacyjną w instytucji finansowej.

Wniosek do Rzecznika złóż pisemnie lub online, dołączając szczegółowy opis problemu, kopię reklamacji i wszelkie związane z nią dokumenty (np. umowę, polisę).

Pomoc Rzecznika Finansowego jest całkowicie bezpłatna, a czas rozpatrzenia sprawy zależy od jej skomplikowania.

Kiedy warto zgłosić się do Rzecznika Finansowego?

Rzecznik Finansowy to niezależny organ, którego głównym zadaniem jest ochrona klientów podmiotów rynku finansowego. Działa on jako mediator i arbiter, pomagając rozwiązywać spory zarówno na etapie sądowym, jak i pozasądowym.

Do Rzecznika Finansowego możesz zwrócić się w wielu sytuacjach. Najczęściej dotyczą one:

Ubezpieczeń : Np. odmowa wypłaty odszkodowania, zaniżenie jego kwoty, problemy z likwidacją szkody, niejasne zapisy w polisie.

: Np. odmowa wypłaty odszkodowania, zaniżenie jego kwoty, problemy z likwidacją szkody, niejasne zapisy w polisie. Banków : Np. nieuznane reklamacje dotyczące opłat, oprocentowania kredytów, niedozwolone klauzule w umowach, problemy z obsługą konta.

: Np. nieuznane reklamacje dotyczące opłat, oprocentowania kredytów, niedozwolone klauzule w umowach, problemy z obsługą konta. Firm pożyczkowych : Np. zbyt wysokie koszty pożyczki, niejasne warunki spłaty, próby windykacji niezgodne z prawem.

: Np. zbyt wysokie koszty pożyczki, niejasne warunki spłaty, próby windykacji niezgodne z prawem. Funduszy inwestycyjnych i emerytalnych: Np. nieprawidłowe naliczanie opłat, brak rzetelnej informacji o ryzyku inwestycyjnym.

Zawsze, gdy czujesz, że instytucja finansowa potraktowała Cię niesprawiedliwie lub odmówiła uwzględnienia Twojej reklamacji, Rzecznik Finansowy może być Twoim sprzymierzeńcem.

Jak zgłosić sprawę do Rzecznika Finansowego? Krok po kroku

Zanim zgłosisz się do Rzecznika Finansowego, musisz najpierw wyczerpać drogę reklamacyjną w instytucji finansowej, z którą masz spór. Oznacza to, że musisz złożyć pisemną reklamację do banku, ubezpieczyciela czy innej firmy i poczekać na ich odpowiedź. Instytucje finansowe mają na to zazwyczaj 30 dni (w wyjątkowych sytuacjach 60 dni). Jeśli odpowiedź Cię nie satysfakcjonuje lub jej w ogóle nie otrzymasz, wtedy możesz działać dalej.

Wniosek do Rzecznika Finansowego możesz złożyć pisemnie wysyłając list na adres biura Rzecznika Finansowego (adres znajdziesz na oficjalnej stronie Rzecznika Finansowego) lub elektronicznie: poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Rzecznika Finansowego.

We wniosku musisz szczegółowo opisać problem, dołączyć kopię swojej reklamacji do instytucji finansowej oraz odpowiedź, którą otrzymałeś (jeśli ją otrzymałeś). Pamiętaj, aby dołączyć wszystkie dokumenty związane ze sprawą, np. umowę, polisę, wyciągi bankowe. Im więcej szczegółów podasz, tym łatwiej będzie Rzecznikowi pomóc.

Koszty i czas oczekiwania na pomoc

Pomoc Rzecznika Finansowego jest całkowicie bezpłatna. Nie ponosisz żadnych opłat za złożenie wniosku, poradę czy reprezentację w sporze. To bardzo ważna informacja, która powinna zachęcić Cię do korzystania z ich wsparcia. Czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy może być różny i zależy od jej skomplikowania oraz liczby wpływających wniosków. Rzecznik Finansowy stara się rozpatrywać sprawy jak najszybciej, jednak może to potrwać od kilku tygodni do kilku miesięcy.

