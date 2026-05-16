Single mają pod górkę

Kupno własnego mieszkania staje się dla singli prawdziwym wyzwaniem. Banki drugi miesiąc z rzędu obniżają zdolność kredytową przeciętnie zarabiających Polaków, a deweloperzy wyraźnie ograniczają liczbę nowych mieszkań. Efekt? Najtańsze lokale błyskawicznie znikają z rynku, a osoby żyjące w pojedynkę coraz częściej mogą tylko pomarzyć o własnym M.

Eksperci nie mają złudzeń – to właśnie single najmocniej odczuwają zmiany na rynku nieruchomości. Wystarczy niewielkie pogorszenie warunków kredytowych, by setki mieszkań przestały być dla nich dostępne.

Banki przykręcają kurek z kredytami

Kwiecień przyniósł wyraźne ochłodzenie na rynku hipotek. Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła z rekordowych 63,3 tys. w marcu do 42,3 tys. w kwietniu. To spadek aż o jedną trzecią w ciągu miesiąca.

Eksperci tłumaczą jednak, że marcowy boom był częściowo sztucznie napompowany przez refinansowanie kredytów. Wielu klientów przenosiło zobowiązania do innych banków, by obniżyć raty.

"Tak silnego spadku można było się spodziewać, bo marcowy boom w dużej mierze był efektem refinansowań" – ocenia Marek Wielgo z portalu RynekPierwotny.pl.

Singiel dostanie mniej pieniędzy z banku

Najgorzej wygląda sytuacja osób żyjących samotnie. Z analizy Rankomat.pl wynika, że singiel zarabiający około 6 tys. zł na rękę może dziś liczyć średnio na około 432,9 tys. zł kredytu. To prawie 3 proc. mniej niż miesiąc wcześniej.

Przekłada się to bezpośrednio na możliwości zakupu mieszkania. Jeszcze niedawno taki klient mógł szukać lokalu za ponad 557 tys. zł, dziś jego budżet skurczył się do około 541 tys. zł.

W praktyce oznacza to, że wiele mieszkań po prostu wypada z jego zasięgu.

Mieszkania znikają w oczach

Problem w tym, że deweloperzy również wyhamowali z nowymi inwestycjami. W Krakowie w kwietniu do sprzedaży trafiło niespełna 200 nowych mieszkań. To aż o około 70 proc. mniej niż średnia miesięczna z 2025 roku.

Podobne ograniczenia widać też w Poznaniu, Warszawie czy Łodzi.

Najbardziej kurczy się oferta małych i stosunkowo tanich mieszkań, czyli właśnie tych kupowanych najczęściej przez singli. W Krakowie liczba lokali dostępnych dla tej grupy spadła z około 700 do zaledwie 400 mieszkań. W Warszawie oferta zmniejszyła się z około 1,1 tys. do 900 lokali.

"Single poruszają się na bardzo wąskiej granicy dostępności mieszkań. Nawet niewielkie pogorszenie warunków kredytowych sprawia, że duża część oferty natychmiast wypada z ich zasięgu" – tłumaczy Marek Wielgo.

Pary mają łatwiej, rodziny są w najlepszej sytuacji

Nieco lepiej radzą sobie bezdzietne pary. Choć i tutaj oferta mieszkań się skurczyła, to spadki nie są aż tak dotkliwe.

Największy komfort mają dziś rodziny z dzieckiem. To jedyna grupa, której zdolność kredytowa wzrosła. Rodzina z dochodem 10 tys. zł netto może liczyć średnio na około 675,8 tys. zł kredytu.

W wielu miastach zwiększyła się też liczba mieszkań dostępnych dla takich klientów. W Warszawie oferta wzrosła do około 7,2 tys. lokali, a we Wrocławiu do 6,6 tys.

Niepewność wraca na rynek

Eksperci ostrzegają, że najbliższe miesiące mogą być jeszcze trudniejsze. Sytuację komplikuje niepewność związana z inflacją i stopami procentowymi. Konflikt na Bliskim Wschodzie podbija ceny energii, a to może utrudnić ewentualne obniżki stóp procentowych.

To zła wiadomość przede wszystkim dla tych, którzy już dziś ledwo mieszczą się w wymaganiach banków. Najbardziej odczują to właśnie single i osoby kupujące swoje pierwsze mieszkanie.

